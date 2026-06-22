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Flamengo conta com 'apenas' seis confirmados para retorno do NBB

Equipe rubro-negra ainda avalia formação completa do elenco para nova temporada

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 17:39
Atualizado há 2 minutos
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Didi Louzada, Ruan, Demétrius, Yago dos Santos e Alexey em apresentação do Flamengo (Foto: Paula Reis/CRF)
Didi Louzada, Ruan, Demétrius, Yago dos Santos e Alexey em apresentação do Flamengo (Foto: Paula Reis/CRF)

O Flamengo está focado em voltar a acumular títulos, principalmente após a decepção da última temporada. Para isso, o projeto segue o foco de construir um time forte e consistente, que recebeu o reforço de duas estrelas do basquete nacional. O detalhe, porém, é que a equipe rubro-negra conta com apenas seis jogadores confirmados até então.

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    A expectativa para a última temporada era alta depois do sucesso em 2025. Com uma folha salarial milionária, o Flamengo acreditava que a chegada de grandes nomes do esporte seria o suficiente para que os resultados chegassem. Entretanto, o que o time não esperava era a série de lesões que enfrentaria desde o início. A partir daí, a campanha construída pode muito bem ser esquecida.

    Elenco em aberto

    As primeiras movimentações do Rubro-Negro no mercado da "bola laranja" foram longe de casa. Depois de confirmar a chegada do técnico Demétrius Ferracciú, o clube anunciou a contratação de dois antigos jogadores rubro-negros e dois destaques da Seleção Brasileira: Didi Louzada e Yago dos Santos. A apresentação dos reforços aconteceu nesta segunda-feira (22), em coletiva.

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    Apesar dos anúncios, o Flamengo ainda trabalha na montagem do elenco para a temporada 2026/27, que começa em setembro, com o Torneio de Abertura. Até o momento, apenas seis jogadores estão garantidos no grupo: Ruan Miranda, Alexey Borges, Franco Baralle, Alex Negrete, assim como Didi e Yago, que acabaram de chegar. O restante do elenco segue dependendo de definições contratuais.

    — Estamos fazendo o melhor time que o Flamengo poderia ter este ano. Hoje, nós vamos falar dos dois (Ruan e Alexey) que tinham já contrato há dois anos e, por isso, continuam no nosso time. Os dois argentinos também continuam, porque têm contrato de dois anos: Baralle e Negrete. Nós temos todos os nossos jogadores em contrato até o dia 30 — afirmou Marcus Vinicius Freire, diretor de esportes olímpicos do Flamengo.

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    Em recuperação de uma lesão, Daniel Onwenu permanece vinculado ao projeto rubro-negro. De acordo com o diretor, no entanto, uma definição sobre a continuidade do ala de 23 anos ocorrerá somente depois que o jogador estiver recuperado e apto a retornar às quadras.

    Lesões em destaque no Flamengo

    Aliás, Onwenu não é o único que retorna de lesão. Três dos quatro jogadores remanescentes do elenco do Flamengo na última temporada também desfalcaram a equipe por problemas físicos. O primeiro deles foi o pivô Ruan Miranda, em agosto de 2025.

    Na ocasião, o jogador estava a serviço da Seleção Brasileira e sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito durante uma partida da AmeriCup contra os Estados Unidos. Pela gravidade da lesão, o Rubro-Negro não pôde contar com Ruan durante toda a campanha de 2025/26.

    Ruan Miranda é pivô e um dos principais jogadores da equipe do Flamengo (Foto: Reprodução / Instagram)
    Ruan Miranda é pivô e um dos principais jogadores da equipe do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

    A sequência de problemas continuou com Franco Baralle. O armador foi atropelado por uma moto a caminho do seu segundo dia de treinamentos no Flamengo. Em comunicado oficial, porém, o clube informou apenas que o argentino passaria por uma cirurgia no tornozelo para corrigir uma fratura.

    A ausência de Baralle acabou sobrecarregando Alexey Borges, que assumiu sozinho a armação da equipe. O alto nível exigido do armador cobrou seu preço. Convocado para a Seleção Brasileira, o jogador apresentou uma série de dores no joelho, o que resultou em um procedimento cirúrgico e meses de recuperação.

    Apesar das definições ainda pendentes, o Flamengo terá tempo para concluir a montagem do elenco. A equipe estreia na temporada 2026/27 em setembro, com a disputa do Torneio de Abertura, enquanto o NBB está previsto para começar apenas em outubro. Até lá, a diretoria rubro-negra busca resolver situações contratuais e definir os últimos nomes que integrarão o grupo comandado por Demétrius Ferracciú.

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