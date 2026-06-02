Franca se aproxima de recorde do Flamengo no NBB

O Franca está mais perto de fazer história no Novo Basquete Brasil (NBB). Após abrir vantagem sobre o Pinheiros no primeiro jogo da final no último domingo (31), a equipe paulista ficou a duas vitórias do quinto título consecutivo. Caso confirme a conquista, estabelecerá um novo recorde na competição, superando a sequência do Flamengo entre 2012 e 2016.

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O início da década de 2010 foi marcado por grande sucesso do Flamengo no basquete. Sob o comando de José Neto, a equipe rubro-negra conquistou o tetracampeonato do NBB (2012/13, 2013/14, 2014/15 e 2015/16), além do título da Copa Intercontinental (2014), da Liga das Américas (2014) e de cinco edições do Campeonato Carioca (de 2012 a 2016), pelo Rubro-Negro.

Em meio à pior campanha da história recente do FlaBasquete, o Franca segue consolidando sua hegemonia no cenário nacional. Ao conquistar o título da última temporada, a equipe paulista igualou a marca de quatro campeonatos consecutivos estabelecida pelo Flamengo na década passada. Todos os troféus vieram sob o comando de Helinho Garcia, um dos principais responsáveis pela era vitoriosa do clube.

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A final do NBB 2025/26 pode representar um capítulo histórico para o basquete brasileiro. Se conquistar mais uma taça, a equipe paulista deixará para trás a sequência construída pelos cariocas e se isolará como dona da maior hegemonia da história da competição. Ainda assim, seguiria atrás no ranking de títulos da liga: seriam cinco conquistas consecutivas, contra sete troféus acumulados pelo maior campeão do torneio.

Todos os campeões do NBB

08/09 - Flamengo

09/10 - Lobos Brasília

10/11 - Lobos Brasília

11/12 - Lobos Brasília

12/13 - Flamengo

13/14 - Flamengo

14/15 - Flamengo

15/16 - Flamengo

16/17 - Bauru

17/18 - Paulistano

18/19 - Flamengo

19/20 - Temporada cancelada por conta da pandemia da Covid-19

20/21 - Flamengo

21/22 - Franca

22/23 - Franca

23/24 - Franca

24/25 - Franca

➡️ Lesionado, Estêvão faz cesta com o pé em Franca x Pinheiros pela final do NBB

Franca abre vantagem nas finais do NBB

David Sloan dominou as ações no primeiro quarto, com 20 pontos, e conduziu a equipe treinada por Gustavo de Conti a uma vitória parcial de 27 a 20. Com um coletivo forte, o Franca virou para 30 a 29 aos 2min30s do segundo período com uma cesta de três pontos do ala David Jackson. O jogo seguiu equilibrado, com trocas de liderança no placar, mas o Pinheiros saiu para o intervalo em vantagem na bola de três de Sloan: 45 a 43.

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A partir do terceiro quarto, com uma defesa em zona, o time comandado pelo técnico Helinho neutralizou as jogadas de Sloan e as tentativas de arremesso do perímetro. Os mandantes foram mais eficientes nos contra-ataques e foram para o período final à frente, com 69 a 56. Depois, o Franca suportou a pressão do conjunto de Gustavinho e administrou a larga vantagem para fechar o jogo: 82 a 73.

Georginho, do Franca, é marcado por Sloan, do Pinheiros, no jogo 1 das finais do NBB (Foto: Divulgação/NBB)

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