Após chegada de reforços, Flamengo anuncia saída de sete jogadores Nomes como Gui Deodato, Jhonatan Luz e Shaq Johnson estão de saída

Entre chegadas e partidas, o Flamengo vai se reformulando para a próxima temporada do NBB. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro anunciou a saída de Gui Deodato, Jhonatan Luz, Shaq Johnson, Kayo Gonçalves, Wesley Castro, Cumming e Doria.

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Vencedor da Champions League Americas (BCLA), da Copa Super 8 e do Torneio Abertura, Gui Deodato é o principal nome dessa lista. Jhonatan Luz, que encerra sua segunda passagem pelo clube, conquistou pelo Flamengo três títulos da Copa Super 8, dois da BCLA, dois do NBB e um do Torneio Abertura.

No site oficial, o Flamengo agradeceu a dedicação e profissionalismo dos sete atletas, que 'contribuíram para importantes conquistas e ajudaram a escrever mais um capítulo da história recente do basquete rubro-negro'.

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Didi Louzada se declara ao Flamengo

No último dia 23, o clube promoveu a coletiva de imprensa de apresentação do ala Didi Louzada, de volta ao Rubro-Negro

— Todo mundo sabe que meu coração é rubro-negro. Nunca escondi isso. Sou Flamengo desde pequeno. Então, assim, estou muito feliz mesmo e espero que essa temporada seja de grande sucesso para a gente e de muitos títulos — contou Didi, em coletiva.

De volta ao Flamengo após duas temporadas, Didi retorna ao clube com uma bagagem maior do que a da primeira passagem. Depois de vestir a camisa rubro-negra em 2023/24, o ala chegou a voltar ao Franca, antes de se arriscar em uma experiência no Japão.

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Yago dos Santos, o Monstrinho, também atleta da Seleção Brasileira, como Didi, foi outro que teve o retorno confirmado ao Flamengo:



— Estou me sentindo como se fosse a primeira vez, quando soube que iria para o Flamengo. Confesso que fiquei algumas noites sem dormir pensando se era a hora de voltar, se era a hora de estar com o Flamengo de novo. Desde que saí para fora, o único lugar para o qual eu pensava em voltar era o Flamengo. É uma coisa que mexeu muito comigo e que me faz muito feliz — contou o ala.

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