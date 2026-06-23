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Astro da Seleção se declara ao Flamengo em apresentação: 'Meu coração é rubro-negro'

Didi Louzada chega ao Rubro-Negro como reforço para a nova temporada do NBB

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 08:00
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Didi Louzada em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/CRF)
Didi Louzada em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Didi Louzada só esteve em dois clubes no Novo Basquete Brasil (NBB). Embora tenha passado quatro dos cinco anos no Franca, é o Flamengo que mexe com o emocional do novo ala rubro-negro. Durante a apresentação oficial na Gávea, nesta segunda-feira (22), o astro da Seleção Brasileira revelou ser, além de novo reforço, torcedor do clube carioca.

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    — Todo mundo sabe que meu coração é rubro-negro. Nunca escondi isso. Sou Flamengo desde pequeno. Então, assim, estou muito feliz mesmo e espero que essa temporada seja de grande sucesso para a gente e de muitos títulos — contou Didi, em coletiva.

    De volta ao Flamengo após duas temporadas, Didi retorna ao clube com uma bagagem maior do que a da primeira passagem. Depois de vestir a camisa rubro-negra em 2023/24, o ala chegou a voltar ao Franca, antes de se arriscar em uma experiência no Japão.

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    — O Didi que volta para o Flamengo é um Didi completamente diferente. Tive algumas adversidades na temporada passada no Japão, mas tenho certeza de que, jogando lá, eu fiquei mais preparado, com muito mais disciplina e resistência. Podem ter certeza de que não vai faltar entrega. Poder voltar a jogar no Flamengo é muito importante para mim.

    Didi não foi o único nome apresentado pelo Flamengo nesta segunda-feira (22). Ao lado do ala, o clube também oficializou o retorno de Yago dos Santos, destaque da Seleção Brasileira e um dos principais armadores do país. A dupla chega para reforçar um elenco que busca voltar à disputa de títulos.

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    Futuro de títulos no Flamengo?

    Além de retornar ao clube de coração, o ala ressaltou a oportunidade de atuar ao lado de atletas com quem já conviveu na Seleção. A expectativa, então, é que o Flamengo volte a se destacar no cenário nacional e internacional, já que busca nova classificação na BCLA.

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    — A expectativa é grande. Vai ser a primeira vez que vou jogar ao lado do Yago em um clube e também trabalhar com o Demétrius. A gente trocou algumas experiências na Seleção. Vai ser minha primeira vez jogando com o Ruan. Poder voltar a jogar junto com o Alexey, com quem atuei em 2019, é muito especial. Estou muito feliz e espero que essa temporada seja de grande sucesso para a gente e de muitos títulos — afirmou.

    Didi Louzada assinou contrato por duas temporadas e chega para liderar a reconstrução do elenco rubro-negro após um ano marcado por lesões e resultados abaixo das expectativas. Com Demétrius Ferracciú no comando, o Flamengo inicia a preparação para a temporada 2026/27, que terá o Torneio de Abertura em setembro e o início do NBB em outubro.

    Didi Louzada, Ruan, Demétrius, Marcus Vinicius Freira, Yago dos Santos e Alexey em apresentação do Flamengo (Foto: Anna Ramos/Lance!)
    Didi Louzada, Ruan, Demétrius, Marcus Vinicius Freira, Yago dos Santos e Alexey em apresentação do Flamengo (Foto: Anna Ramos/Lance!)

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