Com a 14 de Oscar, Arrascaeta 'joga basquete' ao celebrar gol do Flamengo

Bastaram 16 minutos para Arrascaeta abrir o placar para o Flamengo contra o Bahia no Maracanã, neste domingo (19), em jogo do Brasileirão. O uruguaio, que voltou a vestir a camisa 14 em homenagem a Oscar Schmidt, ídolo do basquete que morreu na última sexta-feira (17), reverberou o tributo exibindo o número à torcida rubro-negra e simulando uma cesta de basquete na comemoração.

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Antes de a bola rolar, a torcida já havia entoado "Olê, olê, olá, Oscar, Oscar" em homenagem ao Mão Santa. Além disso, o telão exibiu um vídeo da "Flamengo TV" que destacava a trajetória do craque do esporte da bola laranja.

Arrascaeta mostra camisa 14 à torcida do Flamengo em comemoração de gol (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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Flamengo celebra camisa 14 em homenagens a Oscar

Ídolos do Flamengo em suas modalidades, Arrascaeta e Oscar Schmidt têm em comum trajetórias brilhantes com o número 14 nas costas. Como homenagem, o Rubro-Negro decidiu aposentar a camisa vestida pelo falecido Mão Santa do time de basquete. Além disso, o uruguaio usa a antiga numeração pela 291ª vez na partida contra o Bahia.

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O meia-atacante vestiu a camisa 14 entre as temporadas de 2019 e 2024, com 186 vitórias, 60 empates e 44 derrotas. No período, marcou 73 gols e deu 88 assistências. Foi bicampeão da Libertadores (2019 e 2022) e do Brasileirão (2019 e 2020), entre outros títulos.

Confira a nota do Flamengo na íntegra:

"O Conselho Diretor do Clube de Regatas do Flamengo aprovou, por unanimidade, a aposentadoria definitiva da camisa 14 do basquete rubro-negro, em homenagem a Oscar Schmidt, maior nome da história do basquete brasileiro em todos os tempos.

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Como parte das homenagens, Arrascaeta vestirá a camisa 14 no domingo, no Maracanã, na partida contra o Bahia.

Ídolo eterno, Oscar marcou época com o Manto Sagrado entre 1999 e 2003, deixando um legado que transcende as quadras e seguirá inspirando gerações.

Oscar Schmidt é um patrimônio do esporte do Flamengo, do Brasil e do mundo. Sua história ajudou a moldar o basquete como o conhecemos hoje e seguirá como referência eterna de excelência, talento e paixão."