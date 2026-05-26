Na temporada atual, o Corinthians fez história ao chegar à sua primeira semifinal de NBB na história. Apesar de já ter sido campeão brasileiro quatro vezes, o NBB só veio a surgir em 2008, quando o Corinthians estava sem atividade na modalidade.

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Mesmo com o resultado inédito, o Corinthians irá precisar vencer os próximos dois jogos, fora de casa, se quiser ir mais longe na competição. O Timão está perdendo a semifinal contra o Pinheiros por 2 a 1 na série melhor de cinco jogos.

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Derrota do Corinthians no último jogo

A derrota no último sábado (23) deixou um gosto amargo na equipe. O Corinthians vinha de uma ótima atuação no jogo 2 e buscava vencer a terceira partida para liderar a série. Contudo, apesar do recorde de público do Corinthians no NBB, com 8.171 torcedores apoiando o time no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, a vitória não veio.

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Em determinado momento da partida, o Corinthians permitiu que a equipe do Pinheiros abrisse uma vantagem de 21 pontos. Com um bom desempenho no quarto final, o Timão ainda conseguiu levar a partida para a prorrogação, mas perdeu por 82 a 81.

Torcida do Corinthians esteve presente no jogo 3 da semifinal do NBB (Foto: Beto Miller / Corinthians)

Em entrevista ao Lance!, o ala da equipe Cauê Borges comentou que, diferente dos outros dois jogos da série, o jogo 3 terminou de forma equilibrada e apertada. Porém, o jogador entende que o ataque da equipe não funcionou e isso prejudicou o Corinthians na partida.

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- A gente tentou seguir o mesmo plano do jogo 2 mas acabou que não dava muito certo, e nós não conseguimos buscar outras alternativas. Isso aí fez com que eles abrissem muitos pontos, e depois para buscar é difícil. Até conseguimos forçar uma prorrogação, mas essa desvantagem em uma semifinal é muito difícil.

Para o próximo jogo, Cauê entende que o Corinthians deve buscar um jogo mais parelho do início ao fim, sem deixar o adversário dominar a partida em nenhum momento. O atleta também não pensa em um possível jogo 5 ainda e entende que mata-mata deve ser pensado jogo a jogo.

- Nós não podemos chegar e dizer que tem que ganhar dois jogos. Primeiro a gente tem que ganhar o jogo 4 de qualquer jeito. É um jogo de vida ou morte pra gente.

O próximo jogo da série ocorrerá na noite desta terça-feira (26), às 20h30. Caso vença, o último jogo da semifinal ocorrerá na quinta-feira (28) e definirá um dos finalistas do NBB.

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Confrontos da semifinal do NBB

Jogo 1: Pinheiros 95 x 65 Corinthians, no Poliesportivo Henrique Villaboim.

Jogo 2: Corinthians 98 x 84 Pinheiros, no Ginásio Wlamir Marques.

Jogo 3: Corinthians 81 x 82 Pinheiros, no Ginásio Wlamir Marques.

Jogo 4: Pinheiros x Corinthians – Terça-feira (26/05), às 20h30, no Poliesportivo Henrique Villaboim.

Jogo 5 (Se necessário): Pinheiros x Corinthians – Quinta-feira (28/05), às 19h, no Poliesportivo Henrique Villaboim.

🏀 Aposte na vitória do Corinthians no NBB

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