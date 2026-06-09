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Magic Paula relembra prata em Atlanta 1996 em palestra no Tijuca Tênis Clube

No evento, a ex-jogadora falou sobre sua trajetória e destacou a importância da formação de atletas

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 07:30
Atualizado há 6 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Palestra de Magic Paula no Tijuca Tênis Clube (Foto: Mariana Freire)
Palestra de Magic Paula no Tijuca Tênis Clube (Foto: Mariana Freire)

Lenda do basquete feminino brasileiro, Maria Paula Gonçalves, a "Magic" Paula, lotou o salão nobre do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, para uma palestra sobre sua trajetória como atleta. Realizada na noite desta segunda-feira (8), a apresentação passou pelo seu começo no esporte em Osvaldo Cruz, no interior de São Paulo, até as conquistas inéditas do título mundial, em 1994, e da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996.

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    Durante a palestra, "Magic" Paula compartilhou experiências, aprendizados e reflexões sobre formação esportiva, disciplina, superação e desenvolvimento de atletas de alto rendimento. O encontro também teve como objetivo integrar as ações de fortalecimento do esporte promovidas pelo Comitê Brasileiro de Clubes. A ex-armadora da Seleção Brasileira reforçou a importância de se olhar cada vez mais para a base dos clubes para cuidar do futuro do esporte brasileiro.

    — Se hoje eu estou aqui, é porque lá atrás alguém me olhou e resolveu apostar no meu potencial. E, hoje, o CBC desempenha um papel fundamental para que clubes como o Tijuca Tênis Clube continuem apostando em meninos e meninas nos mais diversos esportes.

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    "Magic" Paula também destacou a necessidade de reconhecer e respeitar os processos e desafios que surgem ao longo da carreira, além de manter uma convivência saudável com as pessoas em volta para manter o foco em relação aos objetivos.

    — O que a gente precisa transmitir, além da história e da construção de tudo, é que esses atletas mais jovens precisam entender que existe um processo. Não dá para pular etapas. Hoje vemos muita gente desistindo porque acha que tinha que ser titular, cestinha, jogar bem todos os jogos… A minha palestra é muito voltada para as relações pessoais. Acho que, em qualquer lugar, situação ou profissão, se a gente não se relaciona bem, não adianta planejar treinamento, montar uma boa equipe. Se as pessoas não entenderem qual é a função de cada uma nesse contexto do time, não chega.

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    Além da ex-jogadora, esteve presente no palco o gerente de esportes e relações institucionais do CBC, Emerson Appel. O dirigente teve um espaço dedicado para explicar o Programa de Formação de Atletas, iniciativa voltada ao desenvolvimento técnico, educacional e humano de jovens nos clubes brasileiros.

    Durante o dia, os dois conheceram as instalações do Tijuca Tênis Clube e acompanharam o treino de uma das equipes de basquete de base.

    Técnico da Seleção Brasileira na época, Miguel Ângelo da Luz também marcou presença no salão do Tijuca e assistiu à palestra. Junto com "Magic Paula", o treinador tinha na equipe estrelas como Hortência e Janeth Arcain.

    — Muito legal receber a Paula, e também o Miguel Ângelo da Luz, em nossa casa. Dois campeões em suas carreiras dentro do basquete e que engrandeceram o nosso evento — disse o presidente do TTC, Gilberto Silveira.

    Palestra de Magic Paula no Tijuca Tênis Clube (Foto: Mariana Freire)
    Palestra de Magic Paula no Tijuca Tênis Clube (Foto: Mariana Freire)

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