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Flamengo contrata ala-pivô com passagem pela NBA

Luis Montero já defendeu o Portland Trail Blazers e o Detroit Pistons na principal liga de basquete do mundo

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 18:02
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Luis Montero em ação pelo Portland Trail Blazers
Luis Montero, novo reforço do Flamengo, em ação pelo Portland Trail Blazers (Foto: Divulgação)

Nesta terça-feira (14), o Flamengo anunciou mais um reforço para o time de basquete na temporada 2026/27. O novo nome é o dominicano Luis Montero, que atua pela seleção nacional e tem experiência não apenas no NBB, mas também na principal liga mundial da modalidade. O ala-pivô já atuou pelo Portland Trail Blazers e pelo Detroit Pistons na NBA.

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    Montero, aos 33 anos, chega ao Flamengo após defender o Cocodrilos de Caracas, da Venezuela. A última vez que o atleta atuou no NBB foi em 2025, pelo Minas. Ao longo da carreira, o ala-pivô também atuou por clubes da República Dominicana, Venezuela, México, Argentina, Porto Rico, Líbano e Brasil.

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    — Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade de fazer parte do Flamengo nesta temporada. Estou muito, muito feliz por estar com a equipe, por fazer parte desta organização e também por estar junto da torcida — declarou Montero.

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    • Arte de anúncio da contratação de Luis Montero pelo time de basquete Flamengo
    Arte de anúncio da contratação de Luis Montero pelo time de basquete do Flamengo (Foto: Divulgação)

    Luis Montero na NBA

    Montero deu início à sua trajetória na NBA em 2015, quando assinou contrato com o Portland Trail Blazers. Pela equipe do Oregon, o dominicano disputou partidas da temporada regular e também fez parte do elenco durante a campanha dos playoffs. Em 2017, o ala-pivô passou a defender o Detroit Pistons, consolidando-se como um dos poucos jogadores da República Dominicana a atuar na principal liga de basquete do mundo. Além da experiência na NBA, o jogador também acumulou participações na G-League, competição de desenvolvimento da liga.

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    Flamengo busca voltar ao topo do NBB

    Sem levantar o troféu do NBB desde a temporada 2020/21, o Flamengo faz uma grande reformulação no elenco para a próxima temporada. Além da contratação de Luis Montero, o clube acertou os retornos de Yago e Didi Louzada e renovou os vínculos de Alexey Borges e Ruan Miranda. A edição 2026/27 do NBB tem início previsto para outubro.

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