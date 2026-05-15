Brasília resiste, vence Flamengo e volta à semifinal do NBB após 10 anos

O Brasília Basquete está de volta às semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB) depois de 10 anos. Na noite desta sexta-feira (15), os Extraterrestres suportaram a pressão do sete vezes campeão Flamengo em casa e venceram por 72 a 69 no jogo 5 das quartas de final, fechando a série em 3 a 2.

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➡️ Veja os lances da vitória do Brasília sobre o Flamengo nas quartas do NBB

A equipe comandada por Dedé Barbosa liderou o placar durante boa parte do duelo, mas sofreu o empate e a virada no quarto período. Em um final de partida dramático, com disputas intensas e faltas estratégicas de ambos os lados, os mandantes conseguiram se sobressair no aproveitamento dos lances livres para conseguir o resultado.

12.035 torcedores acompanharam a classificação histórica do time da capital federal na Arena Nilson Nelson, novo recorde de público da temporada. A marca anterior era do jogo 4 da série: 11.637 pessoas.

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Negrete, ala do Flamengo, foi o cestinha do jogo com 22 pontos. Já o ala-pivô Rafael Paulichi foi o principal pontuador da equipe de Brasília com 18 tentos.

O adversário do Brasília na semifinal será o Franca. O primeiro confronto entre as equipes acontece na segunda-feira (18), às 20h (de Brasília), no Ginásio Pedrocão, em Franca. Os Extraterrestres disputam os jogos 2 e 3 em casa.

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Como foi o jogo?

Brasília x Flamengo pelo jogo 5 das quartas de final do NBB 25/26 (Foto: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília)

1º QUARTO

Envolvido pelo sólido sistema defensivo do Brasília, o Flamengo criou pouco no primeiro período e viu os mandantes abrirem vantagem de nove pontos. A equipe da casa fez pressão no garrafão e aproveitou as oportunidades criadas, sem deixar turnovers para o adversário. Os Extraterrestres contaram com a "mão quente" de Rafael Paulichi, com duas cestas de dois pontos e outras duas de três convertidas, para fechar a parcial em 21 a 12.

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2º QUARTO

O Brasília seguiu dominando as ações no segundo período, tomando conta do garrafão e contando com o alto aproveitamento nos arremessos para abrir vantagem parcial de 19 pontos. O técnico Dedé Barbosa promoveu a entrada do ala Pedro na rotação, que fez bonito, com três acertos de quatro possíveis nas bolas de três.

Nos últimos minutos, o Flamengo reagiu com uma sequência de 10 a 0. Negrete (7 pontos), Cummings (5) e Shaq Johnson (4) deram o tom da reação rubro-negra para diminuir o placar para 43 a 34.

3º QUARTO

Destaque do Brasília, Pedro sentiu dores na região da virilha e não voltou à quadra depois do intervalo. Sem uma das principais armas nos chutes, o time mandante viu aos poucos a vantagem se diluir conforme o Rubro-Negro crescia no volume de jogo e na efetividade nos arremessos. Cummings e Negrete protagonizaram os principais lances pelo lado rubro-negro, encurtando ainda mais a diferença: 57 a 53.

4º QUARTO

Os últimos dez minutos foram de pura tensão na Arena Nilson Nelson. Crescenzi, que até então estava zerado, desencantou com uma bola de três para Brasília. Inspirado, Negrete fez lances desconcertantes e converteu bolas importantes para conseguir o empate para o Flamengo: 60 a 60.

A partir daí, as equipes passaram a trocar pontos e não se descolaram mais no placar. Nos últimos segundos, a partida ficou marcada por faltas estratégicas de ambos os lados, o que impedia a criação de margens maiores.

Com ambos os times limitados aos lances livres, o Brasília aproveitou melhor as oportunidades que teve e construiu o resultado de forma paciente e gradual, em cada arremesso certo. A última bola foi convertida pelo cestinha Paulichi, que colocou números finais na vitória brasiliense: 72 a 69.

Por um de diferença, Franca vence Mogi e avança à semi do NBB

Franca x Mogi pelo jogo 4 das quartas de final do NBB 25/26 (Foto: Divulgação/NBB)

O Franca conseguiu uma classificação suada para a semifinal do NBB com a vitória por 78 a 77 sobre o Mogi, nesta sexta-feira (15), no Ginásio Pedrocão. Foi uma partida intensa, digna de jogo 5 dos playoffs, em que o último minuto no cronômetro levou doze no relógio para ser concluído.

O primeiro de dois lances livres do ala-pivô Lucas Dias, convertido a dois segundos do fim do tempo, foi o ponto que separou as equipes no placar. O Mogi chegou a descontar com Ruivo, em cesta de três pontos, mas não interferiu no resultado final.

Dikembe, do Mogi, foi o cestinha da partida, com 31 pontos. O pivô ainda fez um duplo-duplo, com 11 rebotes. Sem Georginho de Paula, o Franca mostrou a força do elenco, com David Jackson (20 pontos), Bennett (19) e Lucas Dias (12) comandando a vitória que mantém a equipe viva na briga pelo pentacampeonato consecutivo.

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