Flamengo rebaixa Vasco no NBB e provoca rival nas redes sociais

O Flamengo bateu o Vasco no NBB e, sem grandes dificuldades, aplicou 20 pontos de diferença no placar final da partida realizada na noite desta terça-feira (14). Após o jogo que rebaixou o rival para a segunda divisão, o Rubro-Negro não perdoou nas redes sociais.

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Flamengo venceu de 95 a 75 e rebaixou o Vasco no NBB (Foto: PaulaReis/Flamengo)

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Como foi o jogo?

A partida começou sem cestas – pelo menos foi assim durante cerca de 2 minutos após a bola entrar em jogo. Quando enfim os pontos começaram a ser feitos, o controle esteve nas mãos do Flamengo, que abriu 12 a 1 antes da metade do primeiro quarto. A resposta do Vasco, então, chegou com uma sequência de sete pontos de Magna. Os mandantes conseguiram controlar a vantagem, apesar do aumento da pressão cruzmaltina.

Assim como no primeiro período, o início do segundo ficou marcado pelo forte domínio rubro-negro: foram 13 pontos convertidos na metade inicial da parcial. Enquanto isso, o Vasco sofria para encontrar espaço no ataque e foi pontuar apenas a 5 minutos do intervalo.

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Nesse momento, Shaq Johnson fez uma falta desqualificante contra o pivô cruzmaltino, Thiago Mathias, e foi expulso da partida. A saída do então maior pontuador do Flamengo, no entanto, não afetou a boa atuação da equipe, que seguiu na frente até o intervalo.

O terceiro quarto foi um pouco diferente dos outros dois: o Vasco levou a melhor na parcial por 14 a 12. Com fortes defesas de ambos os lados, a disputa se manteve acirrada durante os 10 minutos do período. Sem Shaq, o poder ofensivo do Flamengo ficou sob controle de Gui Deodato e Cummings. Já no elenco cruzmaltino, a responsabilidade esteve bem distribuída entre Morgan, Mathias, Ale e Fortunato.

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No inicio do último quarto, o domínio voltou para as mãos do Rubro-Negro, que converteu 10 pontos consecutivos contra nenhum do rival. Vale destacar que apenas um foi de lance livre. A promessa de uma resposta do Vasco veio em seguido, quando o time emendou uma sequência oito pontos. Ainda assim, foi o Flamengo quem liderou as ações em quadra até o apito final. Com a derrota por 95 a 75, o Cruzmaltino confirmou seu rebaixamento no NBB.

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