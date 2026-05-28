No quinto e decisivo duelo das semifinais do NBB, o Franca venceu, em casa, no Ginásio Pedrocão, uma disputa emocionante contra o Brasília, por 68 a 66, garantindo vaga à decisão pelo quinto ano seguido. O cestinha da partida foi o anfitrião Lucas Dias, com 21 pontos.

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O adversário na disputa pelo título será o Pinheiros, que chega a uma inédita final, após eliminar o Corinthians. O primeiro jogo da decisão é neste domingo, às 11h, em Franca.



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- Foi um jogo muito complicado, decidido nos detalhes. Cometemos alguns erros, eu também. Mas estou muito feliz com a vitória - celebrou Georginho, ainda em quadra, em entrevista ao Sportv. O ala-armador foi um dos destaques da partida, com um duplo-duplo (15 pontos e 11 rebotes).

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A equipe paulista chegou a abrir 20 pontos de vantagem . Mas, na reta final, o time da capital federal encurtou a distância e, no último lance do jogo, Paulichi errou uma cesta de três que daria a vitória aos visitantes. A bola bateu no aro.

Finalista do NBB, Betinho à espera do primeiro filho

Destaque da campanha do Pinheiros, o ala Betinho, aos 38 anos, vive um momento mais que especial fora das quadras. Isso porque está previsto para agosto o nascimento do primeiro filho. A chegada do herdeiro era um sonho de anos dele e da esposa, Mariele.

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- Isso tudo está sendo fantástico. Meu primeiro filho. Estávamos tentando há bastante tempo, e neste ano Deus quis que acontecesse. Sempre no tempo de Deus. Estou muito feliz. Acho que tem sido um ano muito especial para mim. Pensamos nas coisas que desejamos, imaginamos o que pode acontecer, mas Deus mostra que as coisas podem ser ainda melhores. Eu não esperava viver tudo isso. Hoje, ao passar por esse momento, eu fico até sem palavras para agradecer tudo o que tem acontecido comigo", afirmou.