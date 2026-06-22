Com novo técnico, Flamengo apresenta Yago dos Santos e Didi Louzada Equipe rubro-negra será comandada por Demétrius Ferracciú

O Flamengo deu mais um passo na reformulação de sua equipe de basquete para a temporada 2026/27. Nesta segunda-feira (22), o clube apresentou oficialmente o técnico Demétrius Ferracciú e os armadores Yago dos Santos e Didi Louzada, dois velhos conhecidos da torcida rubro-negra que retornam ao Rio de Janeiro após passagens pelo exterior e pela Seleção Brasileira.

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Ao lado de Alexey Borges e Ruan Miranda, que também participaram da coletiva, os reforços destacaram a identificação com o clube e a expectativa de recolocar o Flamengo na disputa pelos principais títulos do calendário nacional. Além disso, demonstraram confiança na base formada por jogadores e comissão técnica que já dividiram experiências na Seleção Brasileira.

Para Yago, o retorno ao Flamengo representa a realização de uma promessa feita no momento de sua despedida. Revelado pelo clube, o armador afirmou que sempre teve a intenção de vestir novamente a camisa rubro-negra caso voltasse a atuar no basquete brasileiro. O jogador também celebrou a chance de reencontrar atletas da Seleção Brasileira.

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— Confesso que voltar para o Flamengo foi uma das decisões mais fáceis que eu tive na vida. Quando eu saí daqui, foi muito difícil também. E eu prometi que, se voltasse um dia, não importasse quando fosse, só teria um lugar onde eu pudesse vir jogar. Estou muito feliz de ter voltado e poder trabalhar com os meninos da Seleção e com o Demo — disse.

Yago dos Santos em ação pelo Flamengo (Foto: Reprodução)

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Didi Louzada compartilha do mesmo entusiasmo. Além de retornar ao clube de coração, o ala ressaltou a oportunidade de atuar ao lado de atletas com quem já conviveu na equipe nacional e de reencontrar Alexey Borges, companheiro dos tempos de Sesi Franca.

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— A expectativa é grande. Vai ser a primeira vez que vou jogar ao lado do Yago em um clube e também trabalhar com o Demétrius. A gente trocou algumas experiências na Seleção. Vai ser minha primeira vez jogando com o Ruan. Poder voltar a jogar junto com o Alexey, com quem atuei em 2019, é muito especial. Estou muito feliz e espero que essa temporada seja de grande sucesso para a gente e de muitos títulos — afirmou.

Yago e Didi assinaram contrato por duas temporadas e chegam para liderar a reconstrução do elenco rubro-negro após um ano marcado por lesões e resultados abaixo das expectativas. Com Demétrius Ferracciú no comando, o Flamengo inicia a preparação para a temporada 2026/27, que terá o Torneio de Abertura em setembro e o início do NBB em outubro.

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