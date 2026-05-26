AO VIVO: Siga Pinheiros x Corinthians pelas semifinais do NBB

Alvinegro precisa vencer para forçar o quinto jogo

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/05/2026
20:09
Atualizado há 1 minutos
Corinthians e Pinheiros fazem o quarto jogo das semifinais do NBB (Foto: NBB/Divulgação)
Depois de uma terceira partida eletrizante, decidida na prorrogação, Pinheiros e Corinthians voltam a se enfrentar, nesta terça-feira, pelo quarto jogo das semfinais do NBB, no Poliesportivo Henrique Villaboim. Caso vença novamente, os donos da casa avançam à decisão. O Lance! acompanha ao vivo a partida.

Times1º Quarto2º Quarto3º Quarto4º QuartoTotal

Pinheiros

21

6

Corinthians

18

3

Nesta noite, o Pinheiros defende a maior invencibilidade caseira na história do NBB: 21 vitórias.

Em entrevista ao Lance!, o ala Cauê Borges, do Corinthians, comentou que, diferente dos outros dois duelos da série, o jogo 3 terminou de forma equilibrada e apertada. Porém, o jogador entende que o ataque da equipe não funcionou e isso prejudicou o Corinthians na partida.

- A gente tentou seguir o mesmo plano do jogo 2, mas acabou que não dava muito certo, e nós não conseguimos buscar outras alternativas. Isso aí fez com que eles abrissem muitos pontos, e depois para buscar é difícil. Até conseguimos forçar uma prorrogação, mas essa desvantagem em uma semifinal é muito difícil.

A outra semifinal do NBB acontece entre Brasília e Franca.

Confrontos da semifinal entre Corinthians e Pinheiros pelo NBB

Jogo 1: Pinheiros 95 x 65 Corinthians, no Poliesportivo Henrique Villaboim.

Jogo 2: Corinthians 98 x 84 Pinheiros, no Ginásio Wlamir Marques.

Jogo 3: Corinthians 81 x 82 Pinheiros, no Ginásio Wlamir Marques.

Jogo 4: Pinheiros x Corinthians – Terça-feira (26/05), às 20h30, no Poliesportivo Henrique Villaboim.

Jogo 5 (Se necessário): Pinheiros x Corinthians – Quinta-feira (28/05), às 19h, no Poliesportivo Henrique Villaboim.

Betinho foi o principal pontuador do Pinheiros na vitória sobre o Corinthians no Jogo 3. Foto: Beto Miller/Corinthians
