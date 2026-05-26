AO VIVO: Siga Pinheiros x Corinthians pelas semifinais do NBB

Depois de uma terceira partida eletrizante, decidida na prorrogação, Pinheiros e Corinthians voltam a se enfrentar, nesta terça-feira, pelo quarto jogo das semfinais do NBB, no Poliesportivo Henrique Villaboim. Caso vença novamente, os donos da casa avançam à decisão. O Lance! acompanha ao vivo a partida.
|Times
|1º Quarto
|2º Quarto
|3º Quarto
|4º Quarto
|Total
Pinheiros
21
6
Corinthians
18
3
Nesta noite, o Pinheiros defende a maior invencibilidade caseira na história do NBB: 21 vitórias.
Em entrevista ao Lance!, o ala Cauê Borges, do Corinthians, comentou que, diferente dos outros dois duelos da série, o jogo 3 terminou de forma equilibrada e apertada. Porém, o jogador entende que o ataque da equipe não funcionou e isso prejudicou o Corinthians na partida.
- A gente tentou seguir o mesmo plano do jogo 2, mas acabou que não dava muito certo, e nós não conseguimos buscar outras alternativas. Isso aí fez com que eles abrissem muitos pontos, e depois para buscar é difícil. Até conseguimos forçar uma prorrogação, mas essa desvantagem em uma semifinal é muito difícil.
A outra semifinal do NBB acontece entre Brasília e Franca.
Confrontos da semifinal entre Corinthians e Pinheiros pelo NBB
Jogo 1: Pinheiros 95 x 65 Corinthians, no Poliesportivo Henrique Villaboim.
Jogo 2: Corinthians 98 x 84 Pinheiros, no Ginásio Wlamir Marques.
Jogo 3: Corinthians 81 x 82 Pinheiros, no Ginásio Wlamir Marques.
Jogo 4: Pinheiros x Corinthians – Terça-feira (26/05), às 20h30, no Poliesportivo Henrique Villaboim.
Jogo 5 (Se necessário): Pinheiros x Corinthians – Quinta-feira (28/05), às 19h, no Poliesportivo Henrique Villaboim.
