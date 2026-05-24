Com a série em 2 a 1, Oklahoma City Thunder busca abrir vantagem sobre San Antonio Spurs neste sábado (23) no jogo 4 das finais da Conferência Oeste da NBA 2025/26, a partir das 21h (horário de Brasília). A partida será a segunda da série no Frost Bank Center, em San Antonio, e terá transmissão do Prime Video (streaming) e da NBA League Pass (pay-per-view).

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No jogo 1, logo após o anúncio de Shai Gilgeous-Alexander como MVP da temporada, quem saiu na frente foi o time de Victor Wembanyama. O francês liderou o San Antonio Spurs na vitória por 122 a 115 contra o Oklahoma City Thunder, após duas prorrogações. Com 41 pontos e 24 rebotes, Wembanyama tornou-se o jogador mais jovem da história a registrar ao menos 40 pontos e 20 rebotes em um jogo de playoffs.

➡️ Histórico: Wembanyama quebra recorde contra MVP da NBA

No jogo 2, o Oklahoma City Thunder fez valer o "fator casa" e derrotou o San Antonio Spurs por 122 a 113. Apesar da vitória, o Oklahoma perdeu uma de suas estrelas: o armador Jalen Williams, com uma lesão na coxa esquerda. O atleta já havia perdido seis partidas dos playoffs por conta de uma contusão na mesma perna. Seu retorno foi justamente na abertura da final, marcando 26 pontos.

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Do lado do Spurs, Dylan Harper também deixou a quadra com uma lesão na perna, enquanto De'Aaron Fox ainda não jogou nenhum jogo da série por conta de um entorse no tornozelo. Ambos estão listados como questionáveis para o jogo 3.

A disputa passou para a casa do Spurs, em San Antônio, no jogo 3. Assim como a estreia da final, o time da casa não foi capaz de usar o "fator torcida" a seu favor e acabou derrotado. A partida terminou em 123 a 108 para o Thunder, que abriu vantagem na séria em 2 a 1. Curiosamente, SGA e Wemby dividiram o posto de cestinha com 26 pontos cada.

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🏀✅ Ficha técnica

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

Finais da Conferência Oeste

Jogo 4

📅 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Frost Bank Center, em San Antonio, nos Estados Unidos

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)

Victor Wembanyama faz jogo histórico nas Finais da Conferência Oeste contra o OKC (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)

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