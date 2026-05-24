Spurs x Thunder pelo jogo 4 da final do Oeste da NBA; horário e onde assistir
Thunder venceu último jogo e abriu vantagem na série contra o Spurs
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Com a série em 2 a 1, Oklahoma City Thunder busca abrir vantagem sobre San Antonio Spurs neste sábado (23) no jogo 4 das finais da Conferência Oeste da NBA 2025/26, a partir das 21h (horário de Brasília). A partida será a segunda da série no Frost Bank Center, em San Antonio, e terá transmissão do Prime Video (streaming) e da NBA League Pass (pay-per-view).
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No jogo 1, logo após o anúncio de Shai Gilgeous-Alexander como MVP da temporada, quem saiu na frente foi o time de Victor Wembanyama. O francês liderou o San Antonio Spurs na vitória por 122 a 115 contra o Oklahoma City Thunder, após duas prorrogações. Com 41 pontos e 24 rebotes, Wembanyama tornou-se o jogador mais jovem da história a registrar ao menos 40 pontos e 20 rebotes em um jogo de playoffs.
➡️ Histórico: Wembanyama quebra recorde contra MVP da NBA
No jogo 2, o Oklahoma City Thunder fez valer o "fator casa" e derrotou o San Antonio Spurs por 122 a 113. Apesar da vitória, o Oklahoma perdeu uma de suas estrelas: o armador Jalen Williams, com uma lesão na coxa esquerda. O atleta já havia perdido seis partidas dos playoffs por conta de uma contusão na mesma perna. Seu retorno foi justamente na abertura da final, marcando 26 pontos.
Do lado do Spurs, Dylan Harper também deixou a quadra com uma lesão na perna, enquanto De'Aaron Fox ainda não jogou nenhum jogo da série por conta de um entorse no tornozelo. Ambos estão listados como questionáveis para o jogo 3.
A disputa passou para a casa do Spurs, em San Antônio, no jogo 3. Assim como a estreia da final, o time da casa não foi capaz de usar o "fator torcida" a seu favor e acabou derrotado. A partida terminou em 123 a 108 para o Thunder, que abriu vantagem na séria em 2 a 1. Curiosamente, SGA e Wemby dividiram o posto de cestinha com 26 pontos cada.
🏀✅ Ficha técnica
Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs
Finais da Conferência Oeste
Jogo 4
📅 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Frost Bank Center, em San Antonio, nos Estados Unidos
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)
🏀Aposte na vitória do seu time preferido!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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