Giannis Antetokounmpo deixa o Bucks e tem novo time na NBA Pelo time de Milwaukee, Giannis conquistou um título da NBA e dois MVPs

O Milwaukee Bucks aceitou a proposta do Miami Heat e concluiu a troca do ala-pivô Giannis Antetokounmpo nesta madrugada de terça-feira (23). De acordo com informações do jornalista Shams Charania, da ESPN, o jogador de 31 anos chega à Flórida acompanhado do veterano Bobby Portis. A movimentação encerra um período de especulações sobre o futuro do jogador, que cobrava da diretoria dos Bucks a montagem de um elenco competitivo para voltar a disputar as finais da NBA.

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Para viabilizar a chegada do duas vezes MVP da liga, o Miami Heat enviou para Milwaukee um pacote composto pelos atletas Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez e Kasparas Jakucionis. Além dos jogadores, a franquia de Miami cedeu três escolhas de primeira rodada de Draft (dos anos de 2026, 2031 e 2033), o direito de inversão de posição no recrutamento (swap) de 2030 e uma escolha de segunda rodada para 2033.

Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, ataca a cesta contra Onyeka Okongwu, do Atlanta Hawks, no terceiro quarto na State Farm Arena, em 19/1/2026 (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

Motivos da troca

A decisão de Antetokounmpo de buscar uma nova equipe ocorreu após sucessivas eliminações do Milwaukee Bucks na primeira rodada dos playoffs nos últimos três anos. O grego, que liderou a franquia na conquista do título em 2021, manifestava publicamente o desejo de obter mais um anel de campeão antes do término da carreira.

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Com a transferência, o Miami Heat projeta o retorno à disputa pelas primeiras posições da Conferência Leste, após ficar fora dos playoffs na temporada 2025/26. Antetokounmpo formará dupla de garrafão com o pivô Bam Adebayo, integrando um elenco que mantém nomes como Davion Mitchell e Andrew Wiggins, além de buscar a renovação contratual do ala-armador Norman Powell.

Bam Adebayo comemora com companheiros do Miami Heat após vitória sobre o Washington Wizards e marca de 83 pontos no Kaseya Center, em Miami (Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP).

Bucks em reconstrução

A saída do maior pontuador da história da franquia marca o início de uma reformulação completa na estrutura do Milwaukee Bucks. Sob o comando técnico de Taylor Jenkins, a equipe direciona o planejamento para o desenvolvimento de jovens talentos e o uso de escolhas futuras de Draft obtidas na negociação.

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A diretoria projeta dar mais espaço a atletas em evolução, como o armador Ryan Rollins, e deve negociar o pivô Myles Turner no curto prazo. Sem a obrigação imediata de disputar o título, o clube adota uma postura de transição gradual para as próximas temporadas.

Ryan Rollins, do Milwaukee Bucks, reage após vitória de 112-110 sobre o Atlanta Hawks na State Farm Arena, em 19/1/2026 (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

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