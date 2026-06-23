Quem é AJ Dybantsa, cotado para ser 'pick 1' no Draft da NBA? AJ Dybanstsa é o favorito para ser selecionado pelo Wizards no draft

A primeira rodada do Draft da NBA de 2026 irá ocorrer na noite desta terça-feira (23), a partir das 21h (de Brasília). O Washington Wizards, da Conferência Leste, venceu a loteria e está com a primeira escolha geral, cotada para ser o atleta AJ Dybantsa, o grande favorito e consenso na maioria dos mock drafts.

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Quem é AJ Dybantsa?

Dybantsa é o atleta mais completo do Draft da NBA de 2026, combinando tamanho, explosão, fluidez, coordenação e atleticismo funcional para o basquete. O jovem nasceu em 2007 e conta com 2,06 metros de altura e 98 quilos. No NBA Draft Combine, reforçou seu perfil atlético de elite ao registrar um salto vertical máximo de 1,07 metro, excelente resultado para um jogador do seu tamanho.

Combinado com seu nível de habilidade e competitividade, Dybantsa possui um dos pacotes atléticos mais impressionantes a entrar no draft nos últimos anos. O prodígio físico atua como ala, mas pode exercer a função de ala-armador algumas vezes, já que possui um controle de bola e uma capacidade de passe avançados. De acordo com especialistas, sua capacidade de impactar o jogo em diversas áreas pode ser comparada com a versatilidade de Scottie Pippen.

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Sua habilidade de cadenciar o jogo com o drible também lembra Tracy McGrady, capaz de conduzir em transição, fazer leituras em movimento e trazer versatilidade como criador de jogadas. A explosão rápida e capacidade de mudar de direção permitem que ele supere defensores, enquanto sua força lhe permite dominar marcadores menores e finalizar mesmo com contato.

Defensivamente, embora ainda não seja um ponto forte consistente, possui um enorme potencial devido às suas características físicas e envergadura. O arremesso de perímetro também não é de elite, mas é uma habilidade que pode ser evoluída.

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AJ Dybantsa foi considerado o melhor jogador do ensino médio na classe de 2025 e teve impacto imediato no basquete universitário. O atleta quebrou 19 recordes de calouro e de jogos individuais em BYU (Brigham Young University), além de conquistar diversos prêmios nacionais no fim da temporada.

Em 35 partidas, liderou o país com média de 25,5 pontos por jogo, com 51% de aproveitamento nos arremessos. No total, registrou 894 pontos na temporada, número que representa a terceira maior marca da história para um calouro na Divisão I da NCAA.

Além de uma atuação de 43 pontos, Dybantsa igualou a marca de David Harrison, em 2002, ao registrar um triplo-duplo de 30 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Ao fim da temporada, o jovem de 19 anos foi eleito Calouro do Ano da Big 12, selecionado para o primeiro time All-American de forma unânime, e vencedor do Prêmio Julius Erving, honraria anual entregue ao melhor ala do basquete universitário masculino.

Na Seleção Americana de Basquete, conquistou o MVP da Copa do Mundo Sub-19 da FIBA ​​de 2025 e as medalhas de ouro na Copa do Mundo Sub-17 da FIBA, em 2024, e no Campeonato das Américas Sub-16 da FIBA, em 2023. De modo geral, AJ Dybantsa é o favorito absoluto para ser a primeira escolha geral do Draft, com potencial de se tornar um pilar para qualquer franquia.

Washington Wizards já foi campeão

Antes de se mudar o nome para Washington Wizards, a equipe chegou a duas finais da NBA na década de 1970, sendo campeã em 1978. A franquia, então chamada de Washington Bullets, venceu o Seattle SuperSonics nas Finais da NBA por 4 a 3.

Embora tivessem Elvin Hayes e Wes Unseld (Novato do Ano e MVP em 1968/69), o Bullets terminou a temporada de 1977/78 com um recorde mediano de 44 vitórias e 38 derrotas, sendo considerado zebra para vencer o título. Até hoje, este continua sendo o único troféu de campeão da NBA da franquia.

Antes do título, a base liderada pelos dois craques do time teve uma campanha de 60 vitórias e 22 derrotas na temporada regular de 1974/75. Nos playoffs, chegou à sua primeira final de NBA, mas, mesmo favorito, foi varrido pelo Golden State Warriors.

Desde então, a franquia de Washington, D.C., nunca mais teve o mesmo nível de protagonismo. No início da década de 2000, a equipe contratou Michael Jordan, retornando à NBA após a sua segunda aposentadoria, mas não alcançou os playoffs em nenhuma das duas temporadas com o "GOAT".

Michael Jordan no Washington Wizards (Foto: Reprodução / X / Washington Wizards)

A primeira vez nos playoffs com o nome de Washington Wizards veio poucos anos depois, com um time liderado por Gilbert Arenas. Na década de 2010, voltou a ter bons times, com John Wall e Bradley Beal no comando das jogadas, mas sem conseguir ultrapassar as semifinais de conferência.

Atualmente, o elenco conta com nomes como Trae Young e Anthony Davis como destaques da equipe. Com a primeira escolha geral do Draft da NBA de 2026, o Washington Wizards pode voltar a sonhar com um retorno às Finais da NBA.

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