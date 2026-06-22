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Tiago Splitter projeta 'paciência' com Chicago Bulls na NBA

Brasileiro fará sua estreia na liga como técnico principal

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 19:17
Atualizado há 1 minutos
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Tiago Splitter é o primeiro técnico brasileiro nos playoffs da NBA (Foto: Christian Petersen/Getty Images)
Tiago Splitter em San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers pelos playoffs da NBA (Foto: Barry Gossage/NBA Entertainment/Getty Images)

O Chicago Bulls está em reconstrução e contou com Tiago Splitter para comandar esse processo a partir da próxima temporada. Ciente do trabalho que precisa ser feito, o brasileiro entende que o importante é ter paciência durante o desenvolvimento de jovens atletas. O técnico analisou ainda o futuro da franquia em coletiva nesta segunda-feira (22).

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    Para Splitter, a reconstrução do Chicago Bulls exigirá tempo. O treinador ressaltou que a evolução do elenco passa por um processo gradual, que demanda paciência da comissão técnica, da diretoria e também da torcida. Os resultados podem demorar a aparecer, mas a projeção é de longo prazo.

    — Quando você desenvolve jogadores, isso significa que você vai perder muitos jogos. Quanto melhor eles acabam se desenvolvendo, mais vitórias vão vir no futuro. A gente sabe que esses atletas jovens vão demorar um tempo para melhorar, e eu acho que é uma paciência que a gente tem que ter. E é um processo longo, às vezes. É uma coisa que talvez o brasileiro não esteja acostumado a ver — analisou Splitter.

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    O cenário encontrado em Chicago, inclusive, foi um dos motivos que atraíram o treinador. Com duas escolhas na primeira rodada do Draft e espaço para reforços no mercado, Splitter vê a oportunidade de participar ativamente da construção de uma nova identidade para a franquia.

    — Acho que a projeção de futuro é poder começar um time do zero e realmente colocar esse time para jogar da forma que eu gosto. Obviamente, ter um pique de quatro de draft, é uma coisa que dá uma refrescada no time. A gente vai ter duas escolhas altas: o número quatro e o número quinze. Então, ter um núcleo muito jovem para trabalhar e jogadores que a gente vai contratar na free agency. Acho que a oportunidade de estar numa franquia como Chicago Bulls é ter praticamente um quadro em branco para pintar.

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    Aos 41 anos, Tiago Splitter terá sua primeira experiência como técnico principal na NBA. Depois de passagens pelas comissões técnicas de Portland Trail Blazers e Paris Basketball, o brasileiro assume o desafio de liderar um dos processos de reconstrução mais relevantes da NBA.

    Tiago Splitter, técnico do Trail Blazers, observa jogo contra o Jazz pela temporada regular da NBA (Foto: David dow/Nbae via getty images/Afp)
    Tiago Splitter, técnico do Trail Blazers, observa jogo contra o Jazz pela temporada regular da NBA (Foto: David dow/Nbae via getty images/Afp)

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