Tiago Splitter projeta 'paciência' com Chicago Bulls na NBA
Brasileiro fará sua estreia na liga como técnico principal
O Chicago Bulls está em reconstrução e contou com Tiago Splitter para comandar esse processo a partir da próxima temporada. Ciente do trabalho que precisa ser feito, o brasileiro entende que o importante é ter paciência durante o desenvolvimento de jovens atletas. O técnico analisou ainda o futuro da franquia em coletiva nesta segunda-feira (22).
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Para Splitter, a reconstrução do Chicago Bulls exigirá tempo. O treinador ressaltou que a evolução do elenco passa por um processo gradual, que demanda paciência da comissão técnica, da diretoria e também da torcida. Os resultados podem demorar a aparecer, mas a projeção é de longo prazo.
— Quando você desenvolve jogadores, isso significa que você vai perder muitos jogos. Quanto melhor eles acabam se desenvolvendo, mais vitórias vão vir no futuro. A gente sabe que esses atletas jovens vão demorar um tempo para melhorar, e eu acho que é uma paciência que a gente tem que ter. E é um processo longo, às vezes. É uma coisa que talvez o brasileiro não esteja acostumado a ver — analisou Splitter.
O cenário encontrado em Chicago, inclusive, foi um dos motivos que atraíram o treinador. Com duas escolhas na primeira rodada do Draft e espaço para reforços no mercado, Splitter vê a oportunidade de participar ativamente da construção de uma nova identidade para a franquia.
— Acho que a projeção de futuro é poder começar um time do zero e realmente colocar esse time para jogar da forma que eu gosto. Obviamente, ter um pique de quatro de draft, é uma coisa que dá uma refrescada no time. A gente vai ter duas escolhas altas: o número quatro e o número quinze. Então, ter um núcleo muito jovem para trabalhar e jogadores que a gente vai contratar na free agency. Acho que a oportunidade de estar numa franquia como Chicago Bulls é ter praticamente um quadro em branco para pintar.
Aos 41 anos, Tiago Splitter terá sua primeira experiência como técnico principal na NBA. Depois de passagens pelas comissões técnicas de Portland Trail Blazers e Paris Basketball, o brasileiro assume o desafio de liderar um dos processos de reconstrução mais relevantes da NBA.
🏀Aposte em quem será o campeão da NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre