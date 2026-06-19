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LeBron reencontra elenco do Cavaliers que desbancou dinastia do Warriors na NBA

O encontro acontece 10 anos após o título histórico na NBA 2015/16

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 18:43
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Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors nas Finais da NBA 2016 (Foto: Beck Diefenbach/AFP)
Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors nas Finais da NBA 2016 (Foto: Beck Diefenbach/AFP)

As férias da NBA estão sendo muito bem aproveitadas por LeBron James. Fora da ação no Los Angeles Lakers, o ala de 41 anos aproveitou para encontrar antigos companheiros do Cleveland Cavaliers, e o momento foi compartilhado nas redes sociais na última quarta-feira (17). Inclusive, esse grupo é o mesmo que conquistou a virada sobre o Golden State Warriors na histórica final de 2015/16.

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    No registro publicado em sua conta oficial no "Instagram", LeBron aparece acompanhado por Kevin Love, JR Smith, Richard Jefferson, Tristan Thompson e Channing Frye. As seis estrelas estiveram em pontos turísticos de Londres, capital da Inglaterra. De acordo com a imprensa especializada, o passeio durou por volta de cinco dias.

    — O bate-papo em grupo finalmente se encontrou... — escreveu Thompson, na legenda da publicação.

    Entre os grandes nomes do Cavs, na época, estava Kyrie Irving, que teve a ausência sentida por torcedores da franquia. Após o aumento das cobranças, foi a vez de Smith comentar. E, mesmo sem citar nomes, está claro sobre quem o jogador se referia.

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    — Não sinto falta de ninguém. Ele foi convidado e simplesmente nos ignorou. Então parem com essa besteira — disse JR.

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    Reviravolta na NBA deu título ao Cavaliers

    A história parecia pronta para terminar em celebração, só que virou um daqueles chocolates amargos que ficam na memória justamente pelo gosto que não desce fácil. Na temporada 2015/2016 da NBA, o Golden State Warriors montou uma campanha que redefiniu o que era domínio em temporada regular e perdeu, da forma mais dura possível, a decisão para o Cleveland Cavaliers.

    Com Stephen Curry em nível histórico, o Warriors fechou a fase regular com 73 vitórias e apenas 9 derrotas. Nos playoffs, o domínio seguiu firme até as finais, quando o Warriors abriu 3 a 1 na série contra o Cavaliers. Era o cenário perfeito para coroar a melhor campanha da história. E, assim, bastava uma vitória em três jogos. Do outro lado, porém, estava LeBron James.

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    Liderado por LeBron e com atuações decisivas também de Kyrie Irving, o Cavaliers protagonizou uma das maiores viradas da história do esporte. A equipe venceu três jogos seguidos e fecharam a série em 4 a 3, conquistando o título dentro de Oakland. Foi a primeira vez que uma equipe virou uma final de NBA após estar perdendo por 3 a 1.

    LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)
    LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

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