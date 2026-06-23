Draft da NBA 2026: saiba como funciona, horário e onde assistir Evento acontece nos dias 23 e 24 de junho

O momento mais aguardado da offseason da NBA está prestes a começar. Entre os dias 23 e 24 de junho, as atenções da liga norte-americana de basquete se voltam para o Draft, que definirá o destino de jovens atletas para a próxima temporada. O evento está previsto para começar Às 20h (de Brasília), com transmissão do ESPN, canal fechado, e do streaming Disney+.

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Essa é a melhor oportunidade das 30 franquias da NBA de renovar o elenco com jovens talentos. Vindos do basquete universário ou de ligas internacionais, os atletas elegíveis para Draft se inscrevem no sistema da liga e ficam "à disposição" dos times para serem escolhidos ou não.

Como funciona o Draft da NBA?

O processo de entrada na principal liga de basquete do mundo é diferente do que os brasileiros estão acostumados no futebol. Em vez de subir das categorias de base de um clube, os principais prospectos chegam à NBA por meio do Draft, evento anual que distribui os direitos de seleção dos jogadores entre as franquias.

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Em teoria, cada uma das 30 equipes possui uma escolha em cada rodada do Draft. Como o evento conta com duas rodadas, são 60 seleções ao todo. Na prática, porém, essas escolhas podem ser negociadas entre as franquias, fazendo com que alguns times tenham mais seleções e outros menos.

Quem será a primeira escolha?

AJ Dybantsa é o atleta mais completo do Draft da NBA de 2026, combinando tamanho, explosão, fluidez, coordenação e atleticismo funcional para o basquete. O jovem nasceu em 2007 e conta com 2,06 metros de altura e 98 quilos. No NBA Draft Combine, reforçou seu perfil atlético de elite ao registrar um salto vertical máximo de 1,07 metro, excelente resultado para um jogador do seu tamanho.

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Combinado com seu nível de habilidade e competitividade, Dybantsa possui um dos pacotes atléticos mais impressionantes a entrar no draft nos últimos anos. O prodígio físico atua como ala, mas pode exercer a função de ala-armador algumas vezes, já que possui um controle de bola e uma capacidade de passe avançados. De acordo com especialistas, sua capacidade de impactar o jogo em diversas áreas pode ser comparada com a versatilidade de Scottie Pippen. Saiba mais detalhes aqui.