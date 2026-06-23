Draft da NBA 2026: saiba como funciona, horário e onde assistir
Evento acontece nos dias 23 e 24 de junho
O momento mais aguardado da offseason da NBA está prestes a começar. Entre os dias 23 e 24 de junho, as atenções da liga norte-americana de basquete se voltam para o Draft, que definirá o destino de jovens atletas para a próxima temporada. O evento está previsto para começar Às 20h (de Brasília), com transmissão do ESPN, canal fechado, e do streaming Disney+.
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Essa é a melhor oportunidade das 30 franquias da NBA de renovar o elenco com jovens talentos. Vindos do basquete universário ou de ligas internacionais, os atletas elegíveis para Draft se inscrevem no sistema da liga e ficam "à disposição" dos times para serem escolhidos ou não.
Como funciona o Draft da NBA?
O processo de entrada na principal liga de basquete do mundo é diferente do que os brasileiros estão acostumados no futebol. Em vez de subir das categorias de base de um clube, os principais prospectos chegam à NBA por meio do Draft, evento anual que distribui os direitos de seleção dos jogadores entre as franquias.
Em teoria, cada uma das 30 equipes possui uma escolha em cada rodada do Draft. Como o evento conta com duas rodadas, são 60 seleções ao todo. Na prática, porém, essas escolhas podem ser negociadas entre as franquias, fazendo com que alguns times tenham mais seleções e outros menos.
Quem será a primeira escolha?
AJ Dybantsa é o atleta mais completo do Draft da NBA de 2026, combinando tamanho, explosão, fluidez, coordenação e atleticismo funcional para o basquete. O jovem nasceu em 2007 e conta com 2,06 metros de altura e 98 quilos. No NBA Draft Combine, reforçou seu perfil atlético de elite ao registrar um salto vertical máximo de 1,07 metro, excelente resultado para um jogador do seu tamanho.
Combinado com seu nível de habilidade e competitividade, Dybantsa possui um dos pacotes atléticos mais impressionantes a entrar no draft nos últimos anos. O prodígio físico atua como ala, mas pode exercer a função de ala-armador algumas vezes, já que possui um controle de bola e uma capacidade de passe avançados. De acordo com especialistas, sua capacidade de impactar o jogo em diversas áreas pode ser comparada com a versatilidade de Scottie Pippen. Saiba mais detalhes aqui.
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