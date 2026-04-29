Era tudo ou nada para o Portland Trail Blazers, fora de casa, contra o San Antonio Spurs, na noite desta terça-feira (28), pelos playoffs da Conferência Oeste da NBA. Mas o time dirigido pelo brasileiro Tiago Splitter, que perdia por 3 a 1 a série melhor de sete, voltou a ser superado. Dessa vez por 114 a 95 e está eliminado. Os Spurs enfrentam, nas semifinais, Nuggets ou Timberwolves.



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Hoje com 40 anos, Splitter foi selecionado justamente pelo San Antonio Spurs no Draft de 2007, na 26ª posição, mas estreou na NBA apenas em 2010. Quatro anos depois, pelo Spurs, o catarinense se tornou o primeiro brasileiro campeão da NBA. Sua trajetória dentro das quadras, no entanto, foi interrompida por sucessivas lesões no quadril e nas panturrilhas, o que levou à aposentadoria em 2018, após passagens também por Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers.

Como foi o jogo

Nesta terça-feira, o principal astro do time da casa, o gigante francês Victor Wembanyama, de 2,24m, foi poupado a maior parte do primeiro quarto e marcou 20 pontos na partida. Ainda assim, os Spurs venceram por 36 a 24 esse período inicial, muito por causa dos 11 pontos de Julian Champagnie, o principal destaque até então. Os anfitriões também tiveram melhor aproveitamento nos arremessos de três: 40% contra apenas 17%.

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A pontaria dos Spurs seguiu afiada no segundo quarto. Camisa 8 do Portland, Avdija (cestinha da partida, com 22 pontos) acertou uma de três e dois lances livres a menos de 30 segundos do fim. Ainda assim, a equipe foi para o intervalo perdendo por 65 a 45.

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A equipe de Splitter voltou do intervalo disposta a diminuir a desvantagem. E conseguiu, já que a derrota no terceiro quarto foi por 21 a 20.

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Mas a missão dos Blazers era das mais difíceis. E os Spurs sacramentaram a classificação, mesmo com a derrota por 30 a 28 no último quarto.

Deni Avdija, do Portland Trail Blazers, recebe a marcação de Champagnie, do San Antonio Spurs (Foto: Joe Murphy/NBAE via /AFP)

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Enquanto isso, no Madson Square Garden, o New York Knicks derrotou o Atlanta Hawks, por 126 a 97, e agora lidera a série por 3 a 2. Com 39 pontos, Jalen Brunson, do time da casa, foi o cestinha da partida.

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