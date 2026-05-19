Histórico: Wembanyama quebra recorde contra MVP da NBA

Dylan Harper se tornou o segundo novato a registrar pelo menos 20 pontos, 10 rebotes, 5 assistências e 5 roubos em playoffs.

O jogo foi decidido em duplo overtime, sendo a sexta vez na história da NBA.

Victor Wembanyama teve grande atuação, com 41 pontos e 24 rebotes na vitória do Spurs sobre o Thunder.

No primeiro jogo após o anúncio de Shai Gilgeous-Alexander como MVP da temporada, quem fez história foi Victor Wembanyama, que ficou em terceiro na votação. Com duas prorrogações, o primeiro jogo das Finais de Conferência Oeste contou com uma grande atuação do francês, essencial para o San Antonio Spurs vencer por 122 a 115 e roubar o mando do Oklahoma City Thunder.

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Esta foi apenas a sexta vez na história da NBA em que um jogo 1 de playoffs precisou de um duplo overtime para ser decidido.

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Wembanyama imparável

Em noite inspirada, o francês registrou 41 pontos e 24 rebotes (9 ofensivos). Com a estatística, tornou-se o jogador mais jovem da história a registrar ao menos 40 pontos e 20 rebotes em um jogo de playoffs. Desde 2000, apenas Shaquille O'Neal, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokić repetiram o feito.

Victor Wembanyama faz jogo histórico nas Finais da Conferência Oeste contra o OKC (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)

Outros atletas da equipe também foram essenciais para a vitória do Spurs. Dylan Harper se tornou o segundo novato da história da NBA a fazer pelo menos 20 pontos, 10 rebotes, 5 assistências e 5 roubos de bola em um jogo de playoffs, igualando o recorde que antes pertencia apenas a Magic Johnson. O quinteto inicial do time, como um todo, também registrou uma nova marca: com média de 22 anos e 346 dias, é o quinteto titular mais jovem da história das Finais de Conferência da NBA.

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Spurs abre 1 a 0

Contra a melhor campanha da NBA, o Spurs aplicou a primeira derrota do OKC nos playoffs em pleno Paycom Center. Com fracas atuações de Chet Holmgren e Shai Gilgeous-Alexander, o Thunder precisou de uma ótima noite de Alex Caruso para equilibrar a partida, com 31 pontos e oito bolas de três pontos.

O próximo jogo será nesta quarta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília). Seed 2, o Spurs terá que tentar roubar mais uma vitória fora de casa até poder jogar com a sua torcida.

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