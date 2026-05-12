Thunder 'varre' Lakers e avança à final da Conferência Oeste na NBA

Depois do New York Knicks no Leste, o Oklahoma City Thunder é o segundo time classificado para as finais de conferência da NBA 2025/26. Na noite desta segunda-feira (11), o detentor do Troféu Larry O'Brien venceu o Los Angeles Lakers por 115 a 110 em plena Crypto.com Arena, fechando a semifinal do Oeste em 4 jogos a 0 e completando a "varrida".

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Após três partidas de pleno domínio do Thunder, os Lakers nivelaram a disputa e fizeram do jogo 4 o mais disputado da série. A franquia de Los Angeles saiu vencedora no primeiro quarto por 26 a 21, mas sofreu uma sequência de 17 a 0 no segundo e saiu para o intervalo em desvantagem. Ao fim da primeira metade, o placar marcava 49 a 45 para a equipe de Oklahoma.

➡️ New York Knicks é o primeiro time classificado para finais de Conferência na NBA

LeBron James, dos Lakers, é marcado por Alex Caruso, do Thunder (Foto: ADAM PANTOZZI / NBAE / GETTY IMAGES)

No terceiro período, os jogadores do Lakers voltaram mais atentos, demonstrando um melhor aproveitamento nos arremessos e turnovers. LeBron James foi um dos pilares da reação, ao lado de Rui Hachimura e Austin Reaves, e viu seu time fechar a parcial em 84 a 80 do banco, poupado pelo JJ Redick para os últimos 12 minutos.

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O último quarto foi de pura emoção e intensidade. Após um toco de Jaxson Hayes para cima de Ajay Mitchell seguido de um lançamento de Marcus Smart para LeBron James marcar, o Lakers chegaram a abrir cinco de diferença: 89 a 84.

Mark Daigneault solicitou tempo técnico, e o OKC voltou com outra postura, empatando na bola de três de Alex Caruso e virando com cesta de Ajay Mitchell: 94 a 92.

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As equipes seguiram trocando pontos até o momento em que Marcus Smart faz a cesta do garrafão e sofre falta, conseguindo um lance livre que foi convertido pelo próprio armador: 110 a 109.

Após novo pedido de tempo e a 33 segundos do cronômetro zerar, o Thunder deu início a uma nova reação. Em uma enterrada, Chet Holmgren virou, e Shai Gilgeous-Alexander e Ajay Mitchell deram números finais em lances livres: 115 a 110.

O adversário da atual campeão da NBA na final da Conferência Oeste sairá do duelo entre Minnesota Timberwolves e San Antonio Spurs. A série está empatada em 2 a 2, e as equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (12), às 21h (de Brasília).

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Cavaliers vencem Pistons por 112 a 103 e empatam série em 2 a 2

Donovan Mitchell foi o destaque dos Cavaliers na vitória pelo jogo 4 contra os Pistons (Foto: JASON MILLER / GETTY IMAGES)

Jogando na Rocket Arena, o Cleveland Cavaliers manteve a invencibilidade em casa nestes playoffs e venceu o Detroit Pistons por 112 a 103, empatando a semifinal da Conferência Leste em 2 a 2. A franquia de Ohio contou com uma exibição magistral do cestinha Donovan Mitchell, responsável por 39 pontos no segundo tempo (melhor marca na história da competição), para tomar o controle do jogo após o intervalo.

Pelo lado dos Pistons, Cade Cunningham e Caris LeVert não tiveram a mesma efetividade das outras partidas. Ausar Thompson também deixou a desejar, cometendo muitas faltas e deixando a quadra com uma torção no tornozelo. Na reta final, Jalen Duren e Isaiah Stewart desperdiçaram chances de uma possível virada para a equipe de Michigan.

O jogo 5 entre Cavs e Pistons acontece nesta quarta-feira (13), na Little Caesars Arena, às 21h (de Brasília).

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