Alana Ambrósio se pronuncia após polêmica com Rômulo Mendonça Comentarista foi vítima de 'brincadeira' machista

Dias depois do afastamento de Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli das transmissões das finais da NBA no "Prime Video", Alana Ambrósio, repórter da plataforma, se pronunciou. A polêmica aconteceu depois da fala machista do narrador, que contava com o comentarista na mesa do seu podcast "Jararacas".

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➡️ Rômulo Mendonça se manifesta após ser afastado pela Prime Video

Em seu Instagram, a jornalista se pronunciou oficialmente. Confira o que disse Alana:

"Oi, pensei bastante se vim aqui falar com vocês ou não sobre essa situação toda e daí eu lembrei que todo mundo falou o que bem quis, menos eu. Então vamos lá.

Esse é o fim da minha terceira temporada de NBA pelo Prime Video, uma bem diferente do que eu imaginava, com situações lamentáveis.

Mas eu digo que quanto mais comentário misógino eu ia recebendo, menos consternada eu ia ficando, porque o padrão foi se mostrando muito claro.

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P***, vagabunda, deu pra quem pra tá aí, é filha de quem, porque a única justificativa pra alguém como eu, ou alguém como nós, atingirmos o sucesso é sempre uma dessas alternativas, na visão de quem só consegue enxergar um palmo à frente do nariz.

Isso foi me dando, estranhamente, força.

Porque um milhão vezes zero continua sendo zero.

Enquanto isso, foram onze entrevistas exclusivas, feitas em treze dias de cobertura entre San Antonio e Nova York, mais de cinquenta entradas ao vivo em cinco jogos de finais de NBA, incontáveis coletivas de imprensa questionando jogadores pra trazer informação.

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E isso não teve mais conteúdo, porque a gente tem várias limitações em relação ao que pode ou não ser feito.

E qualquer um que já cobriu uma final de NBA sabe disso.

Enquanto os cachorros latiam, eu tava trabalhando.

O final é a única forma de estar cobrindo a minha terceira final de NBA em três anos.

E nada, nada pode tirar quem eu sou de mim mesma, e muito menos quem eu tenho ao meu redor.

Então obrigada por cada mensagem de apoio aqui, porque no fim é sobre provar pra quem acredita na gente que eles estavam certos e não o contrário.

Beijo!"

Alana Ambrósio se pronuncia após afastamento de colegas de transmissão (Foto: Reprodução/Instagram)

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O que aconteceu?

Durante o programa do seu podcast, Rômulo Mendonça teria debochado do vídeo que Alana Ambrósio, colega de emissora, postou no Instagram relembrando momentos difíceis da vida e da trajetória dela no esporte. Um dia após a polêmica, o narrador e o comentarista Ricardo Bugarelli se manifestaram em uma nota oficial; veja abaixo:

Nota oficial de Rômulo Mendonça

"O Jararacas é um podcast independente, de resistência, que fala de basquete, esportes e coisas aleatórias com humor.

Posto isso, fomos informados de que, por conta de uma paródia no nosso podcast independente, estávamos fora da transmissão do jogo 5 das finais da NBA que acontece hoje.

Alguns pontos a serem considerados:

A paródia foi feita no episódio de terça-feira.

Fizemos a transmissão mais extraordinária das nossas vidas na quarta-feira.

Teve outro episódio do podcast na quinta-feira.

E fomos informados na sexta-feira pela empresa que ficaríamos fora enquanto um incidente estava sendo averiguado.

Posteriormente, fomos informados qual era o incidente e nos foi solicitado um pedido de desculpas o qual acordamos fazer no próximo ep do Jararacas - nosso podcast independente onde ocorreu a paródia.

A informação foi vazada de forma indevida e publicada sem que fôssemos ouvidos.



Sobre o humor que fazemos no Jararacas, ele vai continuar. Estamos sempre fazendo sátiras, paródias e piada com todos, sejam eles atletas, políticos ou mesmo jornalistas.

Para quem acha que a paródia aconteceu por "inveja" ou "machismo", definitivamente, não é isso.

No mais, vale lembrar que tudo que fazemos pelo basquete, fazemos por amor. Somos extremamente apaixonados pelo esporte e por nossa profissão.

Cumprimos ordens e desejamos um ótimo jogo à equipe que estará na transmissão.

Pedimos que tenham empatia com o Marcelo Gomes e a Janeth Arcain, narrador e comentarista que estarão no jogo hoje. Eles são ótimos profissionais e merecem ser reconhecidos.

Segunda-feira estaremos no ar às 10h30 para levar humor e muito basquete para todos vocês".

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Confira o posicionamento da Prime Video sobre o caso:

"Estamos cientes de comentários inadequados feitos a respeito de um membro de nossa equipe de transmissão. Não toleramos esse comportamento e os talentos envolvidos foram suspensos de nossas transmissões enquanto realizamos uma investigação completa do caso."

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.