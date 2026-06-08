Knicks x Spurs pelo jogo 3 da final da NBA; horário e onde assistir

New York Knicks e San Antonio Spurs irão voltar a se enfrentar nesta segunda-feira (08) pelo terceiro jogo das finais da NBA 2025/26, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Essa será a primeira partida no Madison Square Garden, em Nova Iorque, e terá transmissão do Prime Video (streaming) e da NBA League Pass (pay-per-view). O Knicks lidera a série por 2 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Como foi o último título do New York Knicks na NBA?

Após duas vitórias fora de casa, o Knicks está em vantagem na série melhor de sete. No jogo 2, a equipe venceu no detalhe, por apenas um ponto de diferença (105 a 104). Com a partida empatada em 104 a 104, Wembanyama cometeu um turnover nos segundos finais e permitiu que Jalen Brunson arremessasse o lance livre da vitória. Já no primeiro jogo da série, o triunfo nova-iorquino veio por um placar de 105 a 95.

Jalen Brunson, dos Knicks, conduz a bola no jogo 2 das finais da NBA contra os Spurs (Foto: Foto por ADAM PANTOZZI / NBAE / GETTY IMAGES)

O time de Nova Iorque chegou a ter 13 pontos de desvantagem no placar, mas, liderado pelo armador Jalen Brunson, buscou a vitória. Após assustar os fãs do Knicks com uma lesão no primeiro quarto, o astro retornou para o segundo período e encerrou a partida como o cestinha, com 30 pontos. A equipe também contou com grande apoio da torcida, que compareceu em peso ao ginásio do adversário.

continua após a publicidade

Essas são as primeiras finais da NBA do Knicks desde 1999, quando perdeu para o San Antonio Spurs por 4 a 1. Curiosamente, a última final que o técnico do Knicks, Mike Brown, disputou também foi contra o Spurs, mas em 2007, quando o treinador estava justamente no Cleveland Cavaliers. Apesar de ter sido derrotado por 4 a 0, liderou o Cavs à sua primeira aparição nas finais da NBA. Nas finais de 2026, tanto o Knicks quanto o técnico podem ter uma revanche.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

🏀✅ Ficha técnica

New York Knicks x San Antonio Spurs - Jogo 3 das finais da NBA 2025/26

📅 Data e horário: segunda-feira, 08 de junho de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Madison Square Garden, em Nova Iorque, nos Estados Unidos

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)

continua após a publicidade

Veja a agenda completa:

03/06 (quarta-feira) - Spurs 95 x 105 Knicks - 21h30, no Frost Bank Center

05/06 (sexta-feira) - Spurs 104 x 105 Knicks - 21h30, no Frost Bank Center

08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden

10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden

13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden

19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

*Se necessário

🏀Aposte em quem será o campeão da NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.