Como era o mundo na última final de NBA do New York Knicks?

Com uma campanha avassaladora nos playoffs de 2026, o New York Knicks chegou às finais da NBA. A equipe embalou uma sequência de 11 vitórias seguidas para chegar à grande final, varrendo o Philadelphia 76ers e o Cleveland Cavaliers no meio do caminho.

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Com mais duas vitórias consecutivas, o Knicks lidera a série contra o San Antonio Spurs, nas finais da NBA, por 2 a 0. Mas como era o mundo na última vez em que o Knicks disputou o troféu Larry O'Brien?

Jogo 3 das finais de 1999 entre Knicks e Spurs, no Madison Square Garden (Foto: Reprodução / New York Knicks)

➡️ Relembre a final da NBA de 1999 entre Knicks e Spurs

Internet e tecnologia

Hoje você assiste aos highlights de Jalen Brunson em 4K na tela de um celular que cabe no bolso. Em 1999, era necessário conectar o computador à linha telefônica por um modem para conseguir usar a internet.

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O Google era recém-nascido e ainda estava começando a estourar, enquanto o Gmail sequer existia. Os iPhones também não tinham sido criados ainda, e o auge da tecnologia móvel era o Nokia 3210, lançado naquele ano. O clássico "tijolão" foi um dos primeiros a dispensar a antena externa, trazia o icônico "Jogo da Cobrinha" e bateria de longa duração.

Também foi o ano em que o primeiro celular com câmera frontal foi lançado, o Kyocera Visual Phone VP-210, mas as redes sociais ainda não existiam para as selfies serem publicadas. O ano também foi um marco da pirataria digital, com a criação do Napster, em que as pessoas baixavam músicas em MP3.

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➡️ Como foi o último título do New York Knicks na NBA?

Cultura pop

1999 foi um ano histórico para a música pop. Marcou a explosão de grandes ícones globais, como a Britney Spears e o seu hit "…Baby One More Time". Os Backstreet Boys bateram recordes de vendas com o álbum Millennium e dominaram as rádios com o hit "I Want It That Way", enquanto Ricky Martin abriu as portas para o mercado latino cantando em inglês com "Livin' La Vida Loca". O maior astro do pop, Michael Jackson, ainda nem tinha lançado o seu último álbum em vida.

No cinema, a segunda trilogia de Star Wars estava apenas começando. A trilogia Matrix também estreou no ano de 1999, enquanto a saga Harry Potter ainda nem tinha começado a ser lançada.

Na TV brasileira, a novela Suave Veneno, exibida no horário nobre, foi um dos destaques daquele ano. 1999 também marcou a estreia do Show do Milhão, um dos maiores sucessos de Silvio Santos. Além disso, programas como o Domingo Legal registravam recordes de audiência com a Banheira do Gugu.

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Geopolítica mundial

No Brasil, o presidente Lula ainda nem tinha sido eleito para o seu primeiro mandato. No norte das Américas, os Estados Unidos deixaram de ter o controle sobre o Canal do Panamá. Além disso, o "11 de setembro" ainda não tinha acontecido.

Na Europa, o euro tinha acabado de ser criado, mas puramente como uma moeda virtual de transações bancárias, sem circular no bolso das pessoas. Na Ásia, a China ainda engatinhava na abertura econômica global e possuía um PIB menor do que a Itália.

Na África, Nelson Mandela deixava a presidência da África do Sul após seu histórico mandato que encerrou oficialmente o Apartheid. O continente também lidava com a gigantesca Segunda Guerra do Congo, apelidada de "Guerra Mundial Africana", que envolveu nove países e mudou a dinâmica da região central.

Mas o mundo todo compartilhava um cenário em comum: o medo do "bug do milênio". Havia um pânico real de que os computadores antigos não entenderiam a virada do ano "99" para "00". O mundo achava que os sistemas bancários iam zerar, aviões cairiam do céu e os elevadores iam parar. Gastaram-se bilhões em prevenção e nada aconteceu.

Cenário esportivo

Curiosamente, nenhum membro do quinteto titular do San Antonio Spurs no jogo 1 das finais da Conferência Oeste contra o OKC tinha nascido em 1999. O time inicial quebrou o recorde de quinteto titular mais jovem da história das Finais de Conferência da NBA, com média de 22 anos e 346 dias. A final de 1999 também representou não só a última do Knicks, mas o primeiro título da equipe texana, com Tim Duncan sendo o MVP das finais.

Ainda no basquete, Michael Jordan havia acabado de anunciar a sua segunda aposentadoria (ao final da temporada anterior). Já LeBron James ainda era um adolescente de apenas 14 anos.

No futebol, a Seleção Brasileira ainda não era pentacampeã do mundo. Nomes convocados para a Copa do Mundo de 2026, como Endrick, Rayan ou até o Vini Jr. nem eram nascidos. Nos clubes, o Palmeiras conquistava a América pela primeira vez, enquanto o Corinthians ainda não tinha nenhum título de Copa Libertadores ou Mundial.

➡️ Knicks x Spurs pelo jogo 3 da final da NBA; horário e onde assistir

Jogos do Knicks nas finais da NBA

03/06 (quarta-feira) - Spurs 95 x 105 Knicks - 21h30, no Frost Bank Center

05/06 (sexta-feira) - Spurs 104 x 105 Knicks - 21h30, no Frost Bank Center

08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden

10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden

13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden

19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

*Se necessário

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