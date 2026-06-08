Trump é vaiado por torcedores em jogo das finais da NBA
Presidente dos EUA foi duramente vaiado e causou atrasos no acesso à arena
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vaiado nesta segunda-feira (8) por praticamente todo o público presente no Madison Square Garden, em Nova York, durante a execução do Hino Nacional dos EUA antes da partida entre New York Knicks e San Antonio Spurs, que disputam as finais da NBA.
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As vaias também aconteceram em outros momentos. Logo na chegada de Trump ao ginásio, já era possível a manifestação dos torcedores que criticavam a presença do mandatário norte-americano.
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Confira abaixo o momento em que Trump apareceu no telão e recebe vaias dos torcedores presentes no ginásio:
Donald Trump sendo PESADAMENTE vaiado quando ele apareceu no telão do Madison Square Garden durante o hino nacional 😬 pic.twitter.com/tUYR9Kpq8T— NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) June 9, 2026
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Segundo os torcedores que estavam no local, a altura das vaias superou o protesto quando os jogadores do San Antonio Spurs entraram na quadra.
Segundo a CNN, os torcedores já estavam irritados e haviam vaiado Trump quando enfrentaram filas gigantescas para entrar no Madison Square Garden. Com a visita ao local, o Trump se tornou o primeiro presidente estadunidense em exercício a comparecer a um jogo das finais da NBA. Por causa de sua presença, houve um reforço nas medidas de acesso e segurança para entrar na arena.
A demora para que os torcedores conseguissem entrar foi tanta que, a menos de uma hora do início da partida, os assentos da arena ainda estavam vazios. Os torcedores ficaram revoltados com a dificuldade de acesso, e a irritação ficou evidente quando o presidente chegou ao local.
O jogo é um dos mais importantes da história recente dos Knicks, que disputam a primeira série final da NBA e contam com uma vantagem de 2 a 0.
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