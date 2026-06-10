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Tiago Splitter vira um dos favoritos para assumir gigante da NBA

Splitter está na fase final da disputa pela vaga deixada por Billy Donovan no Bulls

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 14:34
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Tiago Splitter, técnico do Portland Trail Blazers, reage durante duelo contra o Phoenix Suns pelo Play-In. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/Afp)
Tiago Splitter, técnico do Portland Trail Blazers, reage durante duelo contra o Phoenix Suns pelo Play-In. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/Afp)

O brasileiro Tiago Splitter está entre os finalistas para assumir o cargo de técnico principal do Chicago Bulls. A franquia iniciou a fase de entrevistas presenciais para definir o substituto de Billy Donovan, que deixou o comando da equipe após quatro temporadas consecutivas sem levar o time aos playoffs.

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    Segundo informações dos jornalistas Marc Stein e Jake Fischer, do The Stein Line, Splitter integra uma lista de três candidatos avaliados pela direção da franquia. Também participam do processo Ryan Schmidt, assistente técnico do Atlanta Hawks, e Micah Nori, assistente do Minnesota Timberwolves.

    Campanha histórica do brasileiro no Blazers

    A candidatura do brasileiro ganhou força após seu trabalho à frente do Portland Trail Blazers na temporada 2025/26. Como técnico interino, Splitter conduziu a equipe a uma campanha de 42 vitórias e 40 derrotas, garantindo a primeira classificação de Portland aos playoffs desde 2021.

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    O Trail Blazers ainda superou o Phoenix Suns no torneio play-in, antes de ser eliminado pelo San Antonio Spurs (atual finalista) na primeira rodada dos playoffs, em uma série encerrada em cinco jogos.

    ➡️Histórico: Splitter se torna o primeiro técnico brasileiro nos playoffs da NBA

    Tiago Splitter, técnico do Portland Trail Blazers, reage durante partida contra o Denver Nuggets na Ball Arena. (Foto: Dustin Bradford/Getty Images/Afp)
    Tiago Splitter, técnico do Portland Trail Blazers, reage durante partida contra o Denver Nuggets na Ball Arena. (Foto: Dustin Bradford/Getty Images/Afp)

    Campeão da NBA como jogador pelo San Antonio Spurs em 2014, Splitter construiu sua carreira de treinador em diferentes funções. Ele foi assistente técnico de Brooklyn Nets, Houston Rockets e do próprio Portland Trail Blazers, além de ter comandado o Paris Basketball, na Europa.

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    Além de Splitter, o Bulls também entrevistou Chris Quinn, assistente do Miami Heat, Jerry Stackhouse, ex-jogador e treinador da NBA, Kevin Young, técnico da BYU, e Johnnie Bryant, assistente técnico associado do Cleveland Cavaliers.

    A direção da franquia ampliou o perfil da busca por um novo treinador, considerando profissionais com experiência em desenvolvimento de jogadores, construção de sistemas táticos e vivência em ambientes competitivos da NBA. O Chicago Bulls encerrou a última temporada com campanha de 31 vitórias e 51 derrotas, a organização ainda não definiu uma data para anunciar o novo comandante da equipe.

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