Tiago Splitter vira um dos favoritos para assumir gigante da NBA Splitter está na fase final da disputa pela vaga deixada por Billy Donovan no Bulls

O brasileiro Tiago Splitter está entre os finalistas para assumir o cargo de técnico principal do Chicago Bulls. A franquia iniciou a fase de entrevistas presenciais para definir o substituto de Billy Donovan, que deixou o comando da equipe após quatro temporadas consecutivas sem levar o time aos playoffs.

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Segundo informações dos jornalistas Marc Stein e Jake Fischer, do The Stein Line, Splitter integra uma lista de três candidatos avaliados pela direção da franquia. Também participam do processo Ryan Schmidt, assistente técnico do Atlanta Hawks, e Micah Nori, assistente do Minnesota Timberwolves.

Campanha histórica do brasileiro no Blazers

A candidatura do brasileiro ganhou força após seu trabalho à frente do Portland Trail Blazers na temporada 2025/26. Como técnico interino, Splitter conduziu a equipe a uma campanha de 42 vitórias e 40 derrotas, garantindo a primeira classificação de Portland aos playoffs desde 2021.

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O Trail Blazers ainda superou o Phoenix Suns no torneio play-in, antes de ser eliminado pelo San Antonio Spurs (atual finalista) na primeira rodada dos playoffs, em uma série encerrada em cinco jogos.

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Tiago Splitter, técnico do Portland Trail Blazers, reage durante partida contra o Denver Nuggets na Ball Arena. (Foto: Dustin Bradford/Getty Images/Afp)

Campeão da NBA como jogador pelo San Antonio Spurs em 2014, Splitter construiu sua carreira de treinador em diferentes funções. Ele foi assistente técnico de Brooklyn Nets, Houston Rockets e do próprio Portland Trail Blazers, além de ter comandado o Paris Basketball, na Europa.

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Além de Splitter, o Bulls também entrevistou Chris Quinn, assistente do Miami Heat, Jerry Stackhouse, ex-jogador e treinador da NBA, Kevin Young, técnico da BYU, e Johnnie Bryant, assistente técnico associado do Cleveland Cavaliers.

A direção da franquia ampliou o perfil da busca por um novo treinador, considerando profissionais com experiência em desenvolvimento de jogadores, construção de sistemas táticos e vivência em ambientes competitivos da NBA. O Chicago Bulls encerrou a última temporada com campanha de 31 vitórias e 51 derrotas, a organização ainda não definiu uma data para anunciar o novo comandante da equipe.

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