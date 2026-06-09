Spurs bate Knicks fora de casa e vence a primeira nas finais da NBA
Em pleno Madison Square Garden e sob o comando de Wembanyama, Spurs vencem por 115 a 111
- Matéria
- Mais Notícias
O San Antonio Spurs calou o Madison Square Garden na vitória sobre o New York Knicks por 115 a 111, pelo jogo 3 das finais da NBA 2025/26, na noite desta segunda-feira (8). Em um confronto cercado de expectativa por parte da torcida do New York Knicks, a equipe do Texas não se intimidou no templo do basquete e se manteve firme para conseguir seu primeiro resultado positivo na decisão. O time de Nova Iorque ainda vence a série por 2 a 1.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Wembanyama foi o destaque da partida com 32 pontos, oito rebotes, seis assistências e três tocos. Além de se redimir do turnover que custou o triunfo dos Spurs no jogo 2, na última sexta-feira (5), o ala-pivô francês levou completa superioridade nas ações do garrafão, liderando a principal estratégia do conjunto treinado por Mitch Johnson. O armador Stephon Castle também teve grande atuação, com 23 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.
Com a mesma quantidade de pontos de Wemby, Jalen Brunson foi o maior pontuador dos Knicks, mas apresentou baixo aproveitamento nos arremessos (44% nas bolas de dois e 60% nas de três). Os nova-iorquinos cometeram 13 turnovers, o que comprometeu investidas ofensivas e ofereceu brechas ao adversário.
➡️ Veja os lances do jogo 3 entre Knicks e Spurs
Com a vitória dos Spurs, o jogo 5 no Frost Bank Center está confirmado. Antes, os times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), novamente no Madison Square Garden.
Como foi o jogo?
1º QUARTO
Os Spurs tomaram as rédeas de início, calando um Madison Square Garden que estava eufórico antes da bola subir. Inspirado, Wembanyama encontrou espaços na defesa adversária e acertou todos os seus arremessos, somando nove pontos, com destaque para os seis obtidos do garrafão. Ao lado dele, brilharam nas bolas de três Devin Vassell, Julian Champagnie e Stephon Castle.
Por outro lado, Wemby mandou mal ao empurrar Jalen Brunson, em um lance sem bola que acabou passando desapercebido pela arbitragem. Josh Hart repetiu o gesto contra Luke Kornet depois de sofrer um encontrão, mas nesse a falta técnica foi marcada. Assim, os Spurs aproveitaram os erros dos Knicks para manter a liderança no placar por 12 minutos: 33 a 22.
2º QUARTO
As mudanças promovidas pelo técnico Mike Brown deram outra cara aos Knicks. Com Karl-Anthony Towns, Jordan Clarkson e Jose Alvarado em quadra, os mandantes se fortaleceram defensivamente, minimizaram os turnovers e geraram mais oportunidades de ataque para cortar a diferença, que chegou a ser de 12.
OG Anunoby também foi um grande ativo para a equipe de Nova York no segundo período, anotando 11 pontos e dividindo o protagonismo nos arremessos com Jalen Brunson. O armador contribuiu com 10 acertos.
Os últimos minutos foram marcados por trocas de liderança no placar. Os Knicks fizeram uma corrida de 8 a 0 na reta final, com duas bolas de três de Josh Hart e Brunson e dois lances livres de Anthony Towns, e incendiaram novamente o Garden na ida para o intervalo: 64 a 57.
➡️ O sinal do hexa? Entenda por que os brasileiros precisam torcer para os Knicks na NBA
3º QUARTO
A vantagem de sete pontos dos donos da casa não se sustentou com o estilo agressivo dos Spurs no terceiro quarto. Com pouco mais de um minuto, os texanos já estavam a uma bola da virada, que veio no 72 a 71, com a cesta do perímetro de Dylan Harper.
Os Knicks chegaram a abrir 76 a 72, mas os Spurs seguiram impondo pressão e buscaram a retomada da liderança, apoiados principalmente pelo alto aproveitamento dos lances livres e das cestas do garrafão. A equipe da casa, por sua vez, não se abateu e impediu que o último período começasse com uma maior margem no placar: 92 a 91.
4º QUARTO
Os times passaram a evitar as bolas de três para não correr riscos e concentraram de vez as ações dentro do garrafão, o que tornou o jogo faltoso e baseado principalmente em lances livres. Nesse embate de estratégias similares, os Spurs pareciam estar com a partida sob controle, já que chegaram a ter oito pontos de frente.
Stephon Castle marcou a primeira bola de três da parcial e consolidou a vantagem (111 a 104). Nos minutos finais, os Knicks reagiram e, com OG Anunoby acertando do perímetro, ficaram a dois pontos do empate (113 a 111). Coube a Castle, após cesta e falta de De'Aaron Fox nos últimos segundos, fechar o resultado convertendo dois lances livres: 115 a 111.
Agenda completa das finais da NBA
- 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
- 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center
- 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden*
- 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
🏀 Aposte em quem será o campeão da NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias