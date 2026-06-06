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Wembanyama erra no fim, e Knicks abre 2 a 0 sobre os Spurs nas finais da NBA

Com virada no fim, Knicks levam vantagem para os jogos no Madison Square Garden

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/06/2026
01:14
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Wembanyama, dos Spurs, ao lado de Karl Anthony-Towns e Jalen Brunson, dos Knicks, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por JESSE D. GARRABRANT / NBAE / GETTY IMAGES)
imagem cameraWembanyama, dos Spurs, ao lado de Karl Anthony-Towns e Jalen Brunson, dos Knicks, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por JESSE D. GARRABRANT / NBAE / GETTY IMAGES)
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Na noite desta sexta-feira (5), o New York Knicks voltou a vencer o San Antonio Spurs no Frost Bank Center e, por 105 a 104, garantiu vantagem de 2 a 0 na série das finais da NBA 2025/26. Com 10 segundos restando no cronômetro, Jalen Brunson virou o placar na cobrança do primeiro de dois lances livres, oriundos de um passe errado seguido por falta de Victor Wembanyama.

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O time do melhor defensor da temporada chegou a ter 12 pontos de vantagem no início do segundo período (37 a 25). Liderados por Karl Anthony-Towns e Mikal Bridges, os visitantes buscaram a virada antes do intervalo e mantiveram o ímpeto nos quartos seguintes, construindo margem de 14 pontos a seis minutos do fim (97 a 83).

Os Spurs iniciaram uma corrida de 14 a 0, empatando o duelo e enchendo os corações dos torcedores presentes no ginásio de esperança pelo empate na série. Após nova liderança dos Knicks no placar (102 a 99), Dylan Harper e Wembanyama colocaram a equipe da casa à frente (104 a 102).

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Em jogada individual, Jalen Brunson deixou tudo igual em um step back (104 a 104). Na sequência, o armador dos Knicks errou um arremesso do garrafão e Wemby pegou o rebote ofensivo para iniciar o contra-ataque. Porém, no momento em que o craque francês passou a bola para Stephon Castle, o companheiro estava de costas.

Brunson roubou a bola, sofreu a falta do próprio Wembanyama e ganhou dois lances livres. Após a conversão do primeiro, o time de Nova York se ajustou na defesa para impedir a última investida dos texanos. Wemby teve o último arremesso do duelo e, do garrafão, desperdiçou: 105 a 104.

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Apesar dos erros nos momentos cruciais, Wembanyama terminou como cestinha da partida com 29 pontos. Pelo lado nova-iorquino, Karl Anthony Towns foi o principal pontuador com 21 acertos, seguido por Jalen Brunson e Mikal Bridges, com 20 cada.

O New York Knicks passa a ter o mando de quadra nos próximos dois jogos. As equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden.

Jalen Brunson, dos Knicks, é marcado por Stephon Castle, dos Spurs, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por JOE MURPHY / NBAE / GETTY IMAGES)
Jalen Brunson, dos Knicks, é marcado por Stephon Castle, dos Spurs, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por JOE MURPHY / NBAE / GETTY IMAGES)

Agenda completa das finais da NBA

  • 08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
  • 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
  • 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
  • 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden*
  • 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*

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