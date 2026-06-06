Wembanyama erra no fim, e Knicks abre 2 a 0 sobre os Spurs nas finais da NBA
Com virada no fim, Knicks levam vantagem para os jogos no Madison Square Garden
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Na noite desta sexta-feira (5), o New York Knicks voltou a vencer o San Antonio Spurs no Frost Bank Center e, por 105 a 104, garantiu vantagem de 2 a 0 na série das finais da NBA 2025/26. Com 10 segundos restando no cronômetro, Jalen Brunson virou o placar na cobrança do primeiro de dois lances livres, oriundos de um passe errado seguido por falta de Victor Wembanyama.
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O time do melhor defensor da temporada chegou a ter 12 pontos de vantagem no início do segundo período (37 a 25). Liderados por Karl Anthony-Towns e Mikal Bridges, os visitantes buscaram a virada antes do intervalo e mantiveram o ímpeto nos quartos seguintes, construindo margem de 14 pontos a seis minutos do fim (97 a 83).
Os Spurs iniciaram uma corrida de 14 a 0, empatando o duelo e enchendo os corações dos torcedores presentes no ginásio de esperança pelo empate na série. Após nova liderança dos Knicks no placar (102 a 99), Dylan Harper e Wembanyama colocaram a equipe da casa à frente (104 a 102).
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Em jogada individual, Jalen Brunson deixou tudo igual em um step back (104 a 104). Na sequência, o armador dos Knicks errou um arremesso do garrafão e Wemby pegou o rebote ofensivo para iniciar o contra-ataque. Porém, no momento em que o craque francês passou a bola para Stephon Castle, o companheiro estava de costas.
Brunson roubou a bola, sofreu a falta do próprio Wembanyama e ganhou dois lances livres. Após a conversão do primeiro, o time de Nova York se ajustou na defesa para impedir a última investida dos texanos. Wemby teve o último arremesso do duelo e, do garrafão, desperdiçou: 105 a 104.
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Apesar dos erros nos momentos cruciais, Wembanyama terminou como cestinha da partida com 29 pontos. Pelo lado nova-iorquino, Karl Anthony Towns foi o principal pontuador com 21 acertos, seguido por Jalen Brunson e Mikal Bridges, com 20 cada.
O New York Knicks passa a ter o mando de quadra nos próximos dois jogos. As equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden.
Agenda completa das finais da NBA
- 08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
- 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
- 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
- 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden*
- 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
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