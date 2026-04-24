Cruzeiro vence Minas e empata os playoffs do NBB

Com um último quarto avassalador, vencido por 32 a 13, o Cruzeiro derrotou o Minas por 97 a 81, nesta sexta-feira (24), empatando em 1 a 1 os playoffs das oitavas de final do NBB. Com 29 pontos, 14 rebotes e quatro assistências, o pivô Da Silva foi o cestinha da partida e destaque da vitória cruzeirense. O americano Isaac Thornton, com 21 pontos, seis rebotes e quatro assistências, foi outro que brilhou pelo time da casa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Melhor pros fãs? Playoffs do NBB terão quatro disputas estaduais

➡️Flamengo vence o União Corinthians e larga na frente nos playoffs do NBB

Cruzeiro e Minas voltam à quadra no domingo

Após o embate nesta sexta-feira, Cruzeiro e Minas voltam a se enfrentar no mesmo local, o Ginásio Dona Salomé, no domingo, às 11h30.

🏀 Aposte na vitória do seu time favorito no NBB

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

No primeiro quarto desta sexta-feira, os donos da casa venceram por 31 a 21. Já os visitantes reagiram no segundo (vencido por 29 a 12), terminando o primeiro tempo na liderança, por 50 a 43. Empurrada pela torcida, a reação cruzeirense veio no terceiro quarto (22/18) e foi consolidada no último.

Outros resultados do NBB

Abaixo, mais resultados desta sexta-feira, pelas oitavas de final:



Unifacisa 79 x 69 Coritnhians (desse confronto sai o adversário de Cruzeiro ou Minas nas quartas de final).

Bauru 80 x 95 Paulistano (o vencedor encara Paulistano ou Rio Claro).

continua após a publicidade

Cruzeiro derrotou o Minas em casa (Foto: Divulgação/NBB)



