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NBA: Torcedor é banido para o resto da vida após selfie com Wembanyama

Episódio aconteceu na derrota do San Antonio Spurs para o New York Knicks

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/06/2026
12:32
Atualizado há 2 minutos
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Fã corre para tirar selfie com Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, na final da NBA (Foto: Ronald Cortes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraFã corre para tirar selfie com Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, na final da NBA (Foto: Ronald Cortes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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A tentativa de tirar uma selfie com o ídolo Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, custou o banimento para o resto da vida a um torcedor menor de idade na NBA. O episódio aconteceu na derrota para o New York Knicks, por 105 a 95. O fã foi detido.

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O torcedor invadiu a quadra no último quarto. Ele estava próximo das estrelas da partida, mas foi logo contido e expulso pelos seguranças da NBA.

Wembanyama ficou espantada com o episódio:

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— Nunca tinha passado por algo assim. Não soube como reagir. Fiquei muito surpreso, quase tanto quanto daquela vez em que um morcego atravessou a quadra — disse o francês.

Mitch Johnson, técnico dos Spurs, também se manifestou sobre a invasão:

— Não acho que tenha sido um incidente de fato. A segurança o retirou dali e todos seguiram para a próxima jogada — afirmou.

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Nesta sexta-feira (5), às 21h30, Knicks e Spurs voltam a se enfrentar, pela segunda partida da final.

Veja a agenda completa das finais da NBA

  • 05/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center
  • 08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
  • 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
  • 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
  • 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden*
  • 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
A frustração de Victor Wembanyama com a derrota do San Antonio Spurs reacts para o New York Knicks (Foto: Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A frustração de Victor Wembanyama com a derrota do San Antonio Spurs reacts para o New York Knicks (Foto: Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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