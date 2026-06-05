NBA: Torcedor é banido para o resto da vida após selfie com Wembanyama
Episódio aconteceu na derrota do San Antonio Spurs para o New York Knicks
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A tentativa de tirar uma selfie com o ídolo Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, custou o banimento para o resto da vida a um torcedor menor de idade na NBA. O episódio aconteceu na derrota para o New York Knicks, por 105 a 95. O fã foi detido.
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O torcedor invadiu a quadra no último quarto. Ele estava próximo das estrelas da partida, mas foi logo contido e expulso pelos seguranças da NBA.
Wembanyama ficou espantada com o episódio:
— Nunca tinha passado por algo assim. Não soube como reagir. Fiquei muito surpreso, quase tanto quanto daquela vez em que um morcego atravessou a quadra — disse o francês.
Mitch Johnson, técnico dos Spurs, também se manifestou sobre a invasão:
— Não acho que tenha sido um incidente de fato. A segurança o retirou dali e todos seguiram para a próxima jogada — afirmou.
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Nesta sexta-feira (5), às 21h30, Knicks e Spurs voltam a se enfrentar, pela segunda partida da final.
Veja a agenda completa das finais da NBA
- 05/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center
- 08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
- 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
- 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
- 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden*
- 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
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