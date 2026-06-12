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Warriors prepara oferta para contratar LeBron James na NBA

Equipe de San Francisco espera seguir plano na atual offseason

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 14:12
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LeBron James e Stephen Curry durante jogo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, pela NBA (Foto: Ezra Shaw/AFP)
LeBron James e Stephen Curry durante jogo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, pela NBA (Foto: Ezra Shaw/AFP)

É agora ou nunca? O Golden State Warriors está em uma missão que pode, à princípio, parecer impossível durante a offseason da NBA. Com LeBron James livre no mercado, a expectativa é que o time comandado por Steve Kerr siga um plano previamente traçado para contratar o maior pontuador da história do basquete. A informação foi divulgada pelo portal especializado "LetsGoWarriors.com".

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    Na verdade, o plano pode parecer simples, mas um detalhe tem potencial para complicar as coisas para o time, já que precisaria contar com o "bom humor" de James. Isso acontece pela diferença substancial no salário a ser recebido pelo ala em caso de transferência do Los Angeles Lakers para o Warriors.

    Como já conta com estrelas como Stephen Curry e Jimmy Butler, a equipe projeta oferecer ao veterano apenas a exceção de nível médio da NBA. A quantia é avaliada em cerca de US$ 15 milhões por temporada – valor muito inferior aos US$ 52 milhões que o astro recebe atualmente.

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    O Golden State passa a confiar, então, na vontade de LeBron em participar de um elenco que brigue pelo título da NBA, assim como o desejo de jogar ao lado de Curry. Outro argumento seria a proximidade entre as cidades de Los Angeles e San Francisco, onde fica a sede do Warriors. Com isso, o jogador de 41 anos seguiria perto da família.

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