Warriors prepara oferta para contratar LeBron James na NBA Equipe de San Francisco espera seguir plano na atual offseason

É agora ou nunca? O Golden State Warriors está em uma missão que pode, à princípio, parecer impossível durante a offseason da NBA. Com LeBron James livre no mercado, a expectativa é que o time comandado por Steve Kerr siga um plano previamente traçado para contratar o maior pontuador da história do basquete. A informação foi divulgada pelo portal especializado "LetsGoWarriors.com".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na verdade, o plano pode parecer simples, mas um detalhe tem potencial para complicar as coisas para o time, já que precisaria contar com o "bom humor" de James. Isso acontece pela diferença substancial no salário a ser recebido pelo ala em caso de transferência do Los Angeles Lakers para o Warriors.

Como já conta com estrelas como Stephen Curry e Jimmy Butler, a equipe projeta oferecer ao veterano apenas a exceção de nível médio da NBA. A quantia é avaliada em cerca de US$ 15 milhões por temporada – valor muito inferior aos US$ 52 milhões que o astro recebe atualmente.

continua após a publicidade

O Golden State passa a confiar, então, na vontade de LeBron em participar de um elenco que brigue pelo título da NBA, assim como o desejo de jogar ao lado de Curry. Outro argumento seria a proximidade entre as cidades de Los Angeles e San Francisco, onde fica a sede do Warriors. Com isso, o jogador de 41 anos seguiria perto da família.

➡️ Lenda da NBA destrói Spurs após virada: 'Time mais burro da história'

LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

🏀Aposte em quem será o campeão da NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.