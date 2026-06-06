App do Lance! reúne notícias, jogos ao vivo, vídeos e rede social para torcedores
Aplicativo oferece cobertura completa do esporte, conteúdo personalizado e experiências exclusivas para fãs
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Acompanhar o esporte de forma rápida, personalizada e interativa ficou ainda mais fácil. O aplicativo do Lance! reúne em um só lugar notícias em tempo real, agenda de jogos, resultados, vídeos exclusivos e até uma rede social voltada para torcedores.
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Com milhões de usuários, o app foi desenvolvido para quem quer estar sempre conectado ao seu time e aos principais acontecimentos do esporte nacional e internacional.
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Em clima de Copa do Mundo, o Head de Produtos do Lance!, Bernard Luna, comentou sobre a expectativa para o lançamento da nova ferramenta.
— O aplicativo foi lançado recentemente e reúne matérias, cobertura em tempo real dos jogos e uma experiência personalizada para o usuário, de acordo com o time para o qual torce. Também conta com vídeos e o Arquiba, funcionalidade que permite fazer check-in nas partidas. São muitos recursos, e esperamos lançar jogos interativos em breve.
Seu time em primeiro lugar
Ao baixar o aplicativo, o usuário pode selecionar seu clube do coração e receber uma experiência personalizada. Notícias exclusivas, calendário de partidas, resultados, classificações e estatísticas ficam disponíveis de forma prática e organizada.
Seja qual for a torcida, o Lance! coloca o time favorito do usuário na palma da mão.
Cobertura em tempo real
O aplicativo oferece atualização constante sobre os principais campeonatos e eventos esportivos do mundo. A cobertura inclui competições como Brasileirão Série A e Série B, Champions League, Premier League, LaLiga, Copa do Mundo, NBA, NFL e muito mais.
Além disso, o usuário pode personalizar editorias e acompanhar apenas os conteúdos que mais lhe interessam.
Agenda de jogos e Matchcenter
Outra funcionalidade de destaque é a agenda completa de partidas. O torcedor pode consultar os jogos do dia, navegar por datas e acompanhar cada confronto em detalhes por meio do Matchcenter.
A ferramenta disponibiliza escalações, estatísticas, linha do tempo dos eventos da partida e histórico de confrontos entre as equipes.
Vídeos exclusivos do Lance!
Os fãs de esporte também encontram uma área dedicada a vídeos, com melhores momentos, entrevistas, análises e coberturas especiais produzidas pela redação do Lance! e também da equipe do Lance!TV.
O conteúdo é atualizado diariamente para manter o torcedor informado sobre tudo o que acontece dentro e fora dos gramados.
Arquiba!: a rede social do torcedor
O aplicativo também conta com o Arquiba!, uma plataforma criada para aproximar torcedores. Por meio da ferramenta, os usuários podem fazer check-in nos estádios, registrar presença em partidas, conquistar medalhas, participar de rankings e interagir com outros apaixonados por futebol.
A proposta é transformar a experiência de acompanhar jogos em uma vivência ainda mais conectada e participativa.
Conteúdo premium para assinantes
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Como baixar
O aplicativo do Lance! está disponível para dispositivos Android e iOS. Com uma plataforma completa e personalizada, a ferramenta reúne tudo o que o torcedor precisa para acompanhar o esporte em qualquer lugar e a qualquer momento.
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