Acompanhar o esporte de forma rápida, personalizada e interativa ficou ainda mais fácil. O aplicativo do Lance! reúne em um só lugar notícias em tempo real, agenda de jogos, resultados, vídeos exclusivos e até uma rede social voltada para torcedores.

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Com milhões de usuários, o app foi desenvolvido para quem quer estar sempre conectado ao seu time e aos principais acontecimentos do esporte nacional e internacional.

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Em clima de Copa do Mundo, o Head de Produtos do Lance!, Bernard Luna, comentou sobre a expectativa para o lançamento da nova ferramenta.

— O aplicativo foi lançado recentemente e reúne matérias, cobertura em tempo real dos jogos e uma experiência personalizada para o usuário, de acordo com o time para o qual torce. Também conta com vídeos e o Arquiba, funcionalidade que permite fazer check-in nas partidas. São muitos recursos, e esperamos lançar jogos interativos em breve.

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Lance terá aplicativo com muita interatividade e diversão para os torcedores. (Foto: Divulgação/ Lance!)

Seu time em primeiro lugar

Ao baixar o aplicativo, o usuário pode selecionar seu clube do coração e receber uma experiência personalizada. Notícias exclusivas, calendário de partidas, resultados, classificações e estatísticas ficam disponíveis de forma prática e organizada.

Seja qual for a torcida, o Lance! coloca o time favorito do usuário na palma da mão.

Cobertura em tempo real

O aplicativo oferece atualização constante sobre os principais campeonatos e eventos esportivos do mundo. A cobertura inclui competições como Brasileirão Série A e Série B, Champions League, Premier League, LaLiga, Copa do Mundo, NBA, NFL e muito mais.

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Além disso, o usuário pode personalizar editorias e acompanhar apenas os conteúdos que mais lhe interessam.

Bernard De Luna é o head de conteúdo do Lance! (Foto: Divulgação/ Lance!)

Agenda de jogos e Matchcenter

Outra funcionalidade de destaque é a agenda completa de partidas. O torcedor pode consultar os jogos do dia, navegar por datas e acompanhar cada confronto em detalhes por meio do Matchcenter.

A ferramenta disponibiliza escalações, estatísticas, linha do tempo dos eventos da partida e histórico de confrontos entre as equipes.

Vídeos exclusivos do Lance!

Os fãs de esporte também encontram uma área dedicada a vídeos, com melhores momentos, entrevistas, análises e coberturas especiais produzidas pela redação do Lance! e também da equipe do Lance!TV.

O conteúdo é atualizado diariamente para manter o torcedor informado sobre tudo o que acontece dentro e fora dos gramados.

Arquiba!: a rede social do torcedor

O aplicativo também conta com o Arquiba!, uma plataforma criada para aproximar torcedores. Por meio da ferramenta, os usuários podem fazer check-in nos estádios, registrar presença em partidas, conquistar medalhas, participar de rankings e interagir com outros apaixonados por futebol.

A proposta é transformar a experiência de acompanhar jogos em uma vivência ainda mais conectada e participativa.

Conteúdo premium para assinantes

Quem busca análises aprofundadas e conteúdos exclusivos pode aderir ao Sócio Lance!, plano de assinatura que oferece acesso ao conteúdo premium produzido pela maior redação esportiva do Brasil com bastidores e apurações diárias sobre os principais assuntos.

Como baixar

O aplicativo do Lance! está disponível para dispositivos Android e iOS. Com uma plataforma completa e personalizada, a ferramenta reúne tudo o que o torcedor precisa para acompanhar o esporte em qualquer lugar e a qualquer momento.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.