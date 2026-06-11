Lenda da NBA destrói Spurs após virada: 'Time mais burro da história' Equipe texana perdeu para os Knicks de virada no jogo 4 das finais da NBA

Uma grande reviravolta marcou o jogo 4 das finais da NBA, nesta quarta-feira (10). Mesmo atuando fora de casa, o San Antonio Spurs parecia ter o controle da partida diante do New York Knicks após abrir 29 pontos de vantagem, mas viu os donos da casa buscarem a virada nos minutos finais. Depois do colapso da equipe liderada por Victor Wembanyama, Charles Barkley não poupou críticas aos texanos.

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A dura declaração aconteceu, logo após a vitarada do Knicks ser confirmada, no programa "Inside the NBA" da ESPN. Ainda no Madison Square Garden, o lendário ala-pivô destacou as decisões duvidosas dos visitantes ao desperdiçar a superioridade no placar.

— O que a gente viu foi o time de basquete mais burro na história da civilização. Eles tinham 25 pontos de vantagem e tentaram oito bolas seguidas de três pontos. Foi um dos piores e mais estúpidos jogos já praticados. Quando você vira estando 29 pontos atrás, o outro time tem que te ajudar. O San Antonio Spurs ajudou o New York Knicks a vencer esse jogo fazendo as coisas mais estúpidas que eu já vi em uma quadra de basquete — afirmou Barkley.

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Virada história do Knicks

Os Spurs dominaram a primeira metade da partida e chegaram a dar a impressão de que construiriam uma vitória tranquila fora de casa. Liderados por Wembanyama e sustentados pelo alto aproveitamento nas bolas de três, os visitantes controlaram as ações desde o primeiro quarto. A vantagem continuou crescendo no segundo período, até alcançar 27 pontos no intervalo: 76 a 49.

Victor Wembanyama durante o jogo 4 entre Knicks e Spurs nas finais da NBA (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O cenário começou a mudar após o retorno para o terceiro quarto. Os Knicks elevaram a intensidade defensiva e passaram a se beneficiar dos erros dos Spurs, que perderam eficiência no ataque e desperdiçaram posses importantes. A reação ganhou força após uma falta flagrante cometida por Wemby, seguida por uma sequência de 13 pontos dos donos da casa.

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Com o Madison Square Garden novamente envolvido no jogo, os Knicks seguiram diminuindo a diferença durante o último período. Jalen Brunson comandou a arrancada, enquanto OG Anunoby apareceu nos momentos decisivos para manter viva a busca pela virada.

Depois de apagar uma desvantagem que chegou a 29 pontos, os Knicks assumiram a liderança nos minutos finais. Os Spurs ainda voltaram à frente após lances livres convertidos por Castle, mas Anunoby acertou o arremesso decisivo para garantir a vitória por 107 a 106. Assim, sacramentaram uma das reações mais impressionantes da equipe.

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