AO VIVO: siga Knicks x Spurs pelo jogo 3 das finais da NBA
Knicks lideram a série por 2 a 0 e recebem os Spurs no Madison Square Garden, nesta segunda-feira (8)
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New York Knicks e San Antonio Spurs voltam a se enfrentar na noite desta segunda-feira (8), pelo terceiro jogo das finais da NBA 2025/26. Essa é a primeira partida da série melhor de sete no Madison Square Garden, casa dos Knicks, que levam vantagem de 2 a 0 na corrida pelo Troféu Larry O'Brien. Acompanhe em tempo real com o Lance!.
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Acompanhe a partida
|Times
|Placar da série
|Placar do jogo
Knicks
0
80
Spurs
2
82
3º QUARTO
- Wembanyama converte do perímetro e vira para os Spurs: 79 a 76
- Dylan Harper e Keldon Johnson marcam para o empate: 76 a 76
- Bola de três de Josh Hart: 76 a 72
- Cesta de OG Anunoby coloca os Knicks à frente: 73 a 72
- Bola de três de Devin Vassell e virada dos Spurs: 72 a 71
- Cesta de Wembanyama: 71 a 69
- Cesta e lance livre convertidos por Jalen Brunson: 71 a 67
- Dois lances livres acertados por Stephon Castle: 68 a 67
- Dois lances livres acertados por De'Aaron Fox: 68 a 65
- Cesta de Jalen Brunson no estouro do cronômetro: 66 a 63
- Champaigne converte um lance livre: 64 a 63
- Bola de três de Julian Champaigne: 64 a 62
FIM DO 2º QUARTO! NEW YORK KNICKS 64 X 57 SAN ANTONIO SPURS
- Karl-Anthony Towns converte dois lances livres: 64 a 57
- Cesta de três de Jalen Brunson: 62 a 57
- Bola de três de Josh Hart e virada dos Knicks: 59 a 57
- Enterrada de OG Anunoby: 56 a 56
- Cesta de De'Aaron Fox: 56 a 54
- Bandeja de Josh Hart iguala o placar: 54 a 54
- Wembanyama anota três e retoma a liderança para os Spurs: 52 a 50
- Knicks vira no arremesso de três de Jalen Brunson: 50 a 49
- Bola de três de OG Anunoby da zona morta: 49 a 47
- Stephon Castle faz jogada individual e acerta o alvo: 49 a 44
- Cesta de Jalen Brunson: 45 a 42
- Stephon Castle faz cesta do garrafão e converte o lance livre: 45 a 40
- Bola de três de OG Anunoby: 40 a 38
- Cesta de Karl-Anthony Towns: 40 a 35
- Bola de três de Jordan Clarkson: 40 a 33
- Bandeja de Stephon Castle: 40 a 30
- OG Anunoby acerta três lances livres: 36 a 27
- Cesta de três de Carter Bryant: 36 a 24
FIM DO 1º QUARTO! NEW YORK KNICKS 22 X 33 SAN ANTONIO SPURS
- Bola de três de Julian Champaigne: 33 a 21
- Enterrada de Dylan Harper: 30 a 19
- Cesta de De'Aaron Fox: 28 a 17
- Josh Hart vai à cesta e anota dois: 24 a 17
- Bola de três de Devin Vassell: 24 a 13
- Bandeja de Dylan Harper: 21 a 11
- Bola de três de Josh Hart: 16 a 9
- Castle acerta do garrafão: 16 a 6
- Bola de três de Stephon Castle: 14 a 5
- Jalen Brunson dribla a marcação e marca do garrafão: 9 a 5
- Bola de três de Josh Hart: 7 a 3
- Bola de três de Devin Vassell: 7 a 0
- Wembanyama aproveita o turnover dos Knicks e inaugura o placar: 2 a 0
- Sobe a bola no Madison Square Garden!
PRÉ-JOGO
- Copa do Mundo? Que nada. As atenções em Nova York estão completamente voltadas para as finais da NBA. Com a possibilidade do primeiro título em 53 anos, os torcedores dos Knicks não pensam no Mundial, tampouco nas seleções que começam a desembarcar nos Estados Unidos a poucos dias do início da competição.
- Apenas cinco times na história viraram a série das finais da NBA após saírem perdendo por 2 a 0: Milwaukee Bucks (2021), Cleveland Cavaliers (2016), Miami Heat (2006), Portland Trail Blazers (1977) e Boston Celtics (1969).
- A segunda vitória dos Knicks na série veio no detalhe. Com 10 segundos restando no cronômetro, Wembanyama cometeu um turnover e Jalen Brunson virou o placar para 105 a 104 no primeiro de dois lances livres cobrados.
- Jogadores em aquecimento na quadra do Madison Square Garden. Daqui a pouco a bola sobe!
➡️ Como era o mundo na última final de NBA do New York Knicks?
Agenda completa das finais da NBA
- 08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
- 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
- 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
- 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden*
- 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
*Se necessário
Campanhas das equipes na NBA 2025/26
San Antonio Spurs
- 2ª melhor campanha da Conferência Oeste (62 vitórias e 20 derrotas)
- Primeira rodada dos playoffs: 4 a 1 sobre o Portland Trails Blazers
- Semifinal de conferência: 4 a 2 sobre o Minnesota Timberwolves
- Final de conferência: 4 a 3 sobre o Oklahoma City Thunder
New York Knicks
- 3ª melhor campanha da Conferência Leste (53 vitórias e 29 derrotas)
- Primeira rodada dos playoffs: 4 a 2 sobre o Atlanta Hawks
- Semifinal de conferência: 4 a 0 sobre o Philadelphia 76ers
- Final de conferência: 4 a 0 sobre o Cleveland Cavaliers
Formato das finais
Assim como nos playoffs, as finais da NBA são disputadas em série de melhor de sete jogos. A equipe que conseguir quatro vitórias primeiro será a campeã.
🏀 Aposte em quem será o campeão da NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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