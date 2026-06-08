menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

AO VIVO: siga Knicks x Spurs pelo jogo 3 das finais da NBA

Knicks lideram a série por 2 a 0 e recebem os Spurs no Madison Square Garden, nesta segunda-feira (8)

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/06/2026
21:16
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
De'Aaron Fox, dos Spurs, é marcado por Landry Shamet, dos Knicks, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES)
imagem cameraFox, dos Spurs, é marcado por Shamet, dos Knicks, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES)
  • Matéria
  • Mais Notícias

New York Knicks e San Antonio Spurs voltam a se enfrentar na noite desta segunda-feira (8), pelo terceiro jogo das finais da NBA 2025/26. Essa é a primeira partida da série melhor de sete no Madison Square Garden, casa dos Knicks, que levam vantagem de 2 a 0 na corrida pelo Troféu Larry O'Brien. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Veja como foi o primeiro jogo

➡️ Veja como foi o segundo jogo

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Acompanhe a partida

TimesPlacar da sériePlacar do jogo

Knicks

0

80

Spurs

2

82

3º QUARTO

  1. Wembanyama converte do perímetro e vira para os Spurs: 79 a 76
  2. Dylan Harper e Keldon Johnson marcam para o empate: 76 a 76
  3. Bola de três de Josh Hart: 76 a 72
  4. Cesta de OG Anunoby coloca os Knicks à frente: 73 a 72
  5. Bola de três de Devin Vassell e virada dos Spurs: 72 a 71
  6. Cesta de Wembanyama: 71 a 69
  7. Cesta e lance livre convertidos por Jalen Brunson: 71 a 67
  8. Dois lances livres acertados por Stephon Castle: 68 a 67
  9. Dois lances livres acertados por De'Aaron Fox: 68 a 65
  10. Cesta de Jalen Brunson no estouro do cronômetro: 66 a 63
  11. Champaigne converte um lance livre: 64 a 63
  12. Bola de três de Julian Champaigne: 64 a 62

FIM DO 2º QUARTO! NEW YORK KNICKS 64 X 57 SAN ANTONIO SPURS

  1. Karl-Anthony Towns converte dois lances livres: 64 a 57
  2. Cesta de três de Jalen Brunson: 62 a 57
  3. Bola de três de Josh Hart e virada dos Knicks: 59 a 57
  4. Enterrada de OG Anunoby: 56 a 56
  5. Cesta de De'Aaron Fox: 56 a 54
  6. Bandeja de Josh Hart iguala o placar: 54 a 54
  7. Wembanyama anota três e retoma a liderança para os Spurs: 52 a 50
  8. Knicks vira no arremesso de três de Jalen Brunson: 50 a 49
  9. Bola de três de OG Anunoby da zona morta: 49 a 47
  10. Stephon Castle faz jogada individual e acerta o alvo: 49 a 44
  11. Cesta de Jalen Brunson: 45 a 42
  12. Stephon Castle faz cesta do garrafão e converte o lance livre: 45 a 40
  13. Bola de três de OG Anunoby: 40 a 38
  14. Cesta de Karl-Anthony Towns: 40 a 35
  15. Bola de três de Jordan Clarkson: 40 a 33
  16. Bandeja de Stephon Castle: 40 a 30
  17. OG Anunoby acerta três lances livres: 36 a 27
  18. Cesta de três de Carter Bryant: 36 a 24

FIM DO 1º QUARTO! NEW YORK KNICKS 22 X 33 SAN ANTONIO SPURS

  1. Bola de três de Julian Champaigne: 33 a 21
  2. Enterrada de Dylan Harper: 30 a 19
  3. Cesta de De'Aaron Fox: 28 a 17
  4. Josh Hart vai à cesta e anota dois: 24 a 17
  5. Bola de três de Devin Vassell: 24 a 13
  6. Bandeja de Dylan Harper: 21 a 11
  7. Bola de três de Josh Hart: 16 a 9
  8. Castle acerta do garrafão: 16 a 6
  9. Bola de três de Stephon Castle: 14 a 5
  10. Jalen Brunson dribla a marcação e marca do garrafão: 9 a 5
  11. Bola de três de Josh Hart: 7 a 3
  12. Bola de três de Devin Vassell: 7 a 0
  13. Wembanyama aproveita o turnover dos Knicks e inaugura o placar: 2 a 0
  14. Sobe a bola no Madison Square Garden!

PRÉ-JOGO

  1. Copa do Mundo? Que nada. As atenções em Nova York estão completamente voltadas para as finais da NBA. Com a possibilidade do primeiro título em 53 anos, os torcedores dos Knicks não pensam no Mundial, tampouco nas seleções que começam a desembarcar nos Estados Unidos a poucos dias do início da competição.
  2. Apenas cinco times na história viraram a série das finais da NBA após saírem perdendo por 2 a 0: Milwaukee Bucks (2021), Cleveland Cavaliers (2016), Miami Heat (2006), Portland Trail Blazers (1977) e Boston Celtics (1969).
  3. A segunda vitória dos Knicks na série veio no detalhe. Com 10 segundos restando no cronômetro, Wembanyama cometeu um turnover e Jalen Brunson virou o placar para 105 a 104 no primeiro de dois lances livres cobrados.
  4. Jogadores em aquecimento na quadra do Madison Square Garden. Daqui a pouco a bola sobe!
Madison Square Garden recebe o jogo 3 das finais da NBA 2025/26 (Foto: Foto por SAUL LOEB / AFP)
Madison Square Garden recebe o jogo 3 das finais da NBA 2025/26 (Foto: SAUL LOEB / AFP)

➡️ Como era o mundo na última final de NBA do New York Knicks?

Agenda completa das finais da NBA

  • 08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
  • 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
  • 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
  • 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden*
  • 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*

*Se necessário

Campanhas das equipes na NBA 2025/26

San Antonio Spurs

  1. 2ª melhor campanha da Conferência Oeste (62 vitórias e 20 derrotas)
  2. Primeira rodada dos playoffs: 4 a 1 sobre o Portland Trails Blazers
  3. Semifinal de conferência: 4 a 2 sobre o Minnesota Timberwolves
  4. Final de conferência: 4 a 3 sobre o Oklahoma City Thunder

New York Knicks

  • 3ª melhor campanha da Conferência Leste (53 vitórias e 29 derrotas)
  • Primeira rodada dos playoffs: 4 a 2 sobre o Atlanta Hawks
  • Semifinal de conferência: 4 a 0 sobre o Philadelphia 76ers
  • Final de conferência: 4 a 0 sobre o Cleveland Cavaliers

Formato das finais

Assim como nos playoffs, as finais da NBA são disputadas em série de melhor de sete jogos. A equipe que conseguir quatro vitórias primeiro será a campeã.

🏀 Aposte em quem será o campeão da NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias