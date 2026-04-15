Histórico: Splitter se torna o primeiro técnico brasileiro nos playoffs da NBA

O Portland Trail Blazers, comandado pelo brasileiro Tiago Splitter, venceu o Phoenix Suns por 114 a 110, na terça-feira (14), no play-in e garantiu vaga nos playoffs da NBA. O resultado marca um feito inédito: pela primeira vez, um técnico brasileiro e latino alcança essa fase da competição.

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A classificação coroa uma campanha consistente na temporada regular, encerrada com 42 vitórias e 40 derrotas, e põe fim a um jejum de cinco anos fora das eliminatórias. Splitter assumiu o comando da equipe após a saída de Chauncey Billups, envolvido em um escândalo de apostas no fim da última temporada.

Após a vitória, o treinador destacou o significado do momento.

— É um momento especial para mim e para o Brasil. Sinto um orgulho enorme por representar o basquete brasileiro nesta plataforma que é a NBA. Tem muita gente me ligando, me mandando mensagem: "continua representando o Brasil, vamos firmes". Foi uma caminhada longa para estar aqui, mas como falei, (estou) orgulhoso de representar nossas cores — afirmou.

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A trajetória de Splitter

Aos 40 anos, o catarinense consolida uma transição rápida e bem-sucedida para a carreira de treinador. Como jogador, Tiago Splitter foi selecionado pelo San Antonio Spurs no Draft de 2007, na 26ª posição, mas estreou na NBA apenas em 2010, após se destacar no basquete europeu, onde foi eleito MVP na Espanha e integrou o time dos sonhos da EuroLeague.

Pelo Spurs, entrou para a história ao se tornar o primeiro brasileiro campeão da NBA, em 2014. Sua trajetória dentro das quadras, no entanto, foi interrompida por sucessivas lesões no quadril e nas panturrilhas, o que levou à aposentadoria em 2018, após passagens também por Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers.

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Fora das quadras, construiu carreira como assistente e desenvolvedor de atletas no Brooklyn Nets e no Houston Rockets, além de experiências no basquete europeu e na comissão técnica da seleção brasileira nos Jogos de Paris 2024.

Tiago Splitter fez história ao se tornar o primeiro brasileiro campeão da NBA, pelo Spurs, em 2014 (Foto: AFP)

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Desafio nos playoffs na NBA

Com a vaga garantida, o Portland Trail Blazers enfrentará o San Antonio Spurs na primeira rodada dos playoffs, em uma série melhor de sete jogos que começa neste domingo (19). O confronto ganha contornos especiais por marcar o reencontro de Splitter com a franquia onde construiu parte de sua história como atleta.

Agora, o brasileiro tenta ampliar seu legado, desta vez à beira da quadra, liderando uma equipe que busca surpreender na pós-temporada.

Portland Trail Blazers contra o Miami Heat na NBA, em Portland, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Cameron Browne/NBAE/Getty Images/AFP)

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