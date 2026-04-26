Corinthians vence no último segundo e fica a uma vitória das quartas no NBB

O Corinthians segue vivo nas oitavas de final do NBB 2025/26 em um desfecho dramático. Na manhã deste domingo (26), a equipe paulista venceu a Unifacisa fora de casa por 73 a 76, com uma cesta decisiva a apenas um segundo do fim, e assumiu a vantagem na série melhor de cinco.

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Mesmo com o apoio da torcida paraibana, a Unifacisa não conseguiu segurar o resultado nos instantes finais. Com a vitória, o Corinthians abre 2 a 1 no confronto e fica a apenas um triunfo de garantir vaga nas quartas de final, enquanto o time paraibano precisará reagir para evitar a eliminação.

Além desse duelo, o NBB também conta com mais um confronto importante neste domingo: Cruzeiro e Minas se enfrentam às 11h30, em uma série empatada.

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Como foi o jogo?

O duelo começou equilibrado, com o primeiro período terminando empatado em 19 a 19. Pelo lado do Corinthians, o destaque inicial foi Elinho, que anotou 7 pontos e comandou as ações ofensivas da equipe.

No segundo quarto, a Unifacisa conseguiu impor seu ritmo e abriu vantagem de sete pontos, forçando o técnico Jece Clodoaldo a pedir tempo. A parada surtiu efeito, e o Corinthians reagiu, encostando no placar em 29 a 26. Ainda assim, os paraibanos mantiveram o controle e foram para o intervalo vencendo por 38 a 34.

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O terceiro período começou com domínio da Paraíba, que chegou a abrir dez pontos de vantagem. O Corinthians melhorou ao longo do quarto e até venceu o período por 21 a 20, mas não o suficiente para assumir a liderança. Assim, o jogo seguiu aberto, com os donos da casa à frente por 58 a 55.

No último quarto, a partida ganhou contornos dramáticos. O Corinthians encostou diversas vezes até empatar em 60 a 60, mas viu a Unifacisa retomar a liderança. Nos minutos finais, o equilíbrio foi total: a equipe paulista virou o jogo pela primeira vez a um minuto do fim, a Unifacisa respondeu e empatou em 71 a 71 após lance livre de Sifontes.

A reta final foi emocionante. A 14 segundos do fim, Thomas colocou o Corinthians novamente na frente (73 a 71), mas os paraibanos empataram com seis segundos restantes. Quando o jogo parecia encaminhado para a prorrogação, o Corinthians acertou uma bola de três pontos no último segundo e garantiu a vitória fora de casa em um final espetacular.

Maiores pontuadores:

O grande nome da partida foi o ala-armador norte-americano Davaunta Thomas, cestinha do duelo com 21 pontos. O Corinthians ainda contou com atuações de gala de seus jogadores:

Elinho: 18 pontos

Victão: 13 pontos

Do lado paraibano, o maior pontuador foi o Coelho, com 16 pontos, que dominou grande parte da partida.

Foto: Divulgação/ Beto Miller/ Corinthians

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Equilíbrio histórico e próximos confrontos

Apesar do favoritismo do Corinthians, que terminou a fase regular na 6ª colocação, contra o 11º lugar da Unifacisa, o confronto segue marcado pelo equilíbrio. Desde 2018, as equipes se enfrentaram 18 vezes, com nove vitórias para cada lado.

Nos playoffs, o time paulista venceu o primeiro jogo por 88 a 78, no Ginásio Wlamir Marques, mas viu a Unifacisa reagir na segunda partida, com vitória por 79 a 69 na Paraíba, empatando a série em 1 a 1.

Com a vitória no terceiro duelo, decidido apenas no último segundo, o Corinthians abriu 2 a 1 na série e se colocou a uma vitória da classificação. Agora, as equipes voltam à quadra no dia 29 de abril, quarta-feira, às 19h, em confronto que pode garantir a vaga às quartas de final do NBB, avançando quem alcançar três triunfos primeiro.

Corinthians é o quarto colocado no NBB (Foto: Divulgação/ NBB)

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