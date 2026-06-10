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Jalen Brunson tenta vingança familiar pelo Knicks contra os Spurs; entenda

Jalen tenta mudar a história da família Brunson contra os Spurs

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 19:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jalen Brunson e Rick Brunson (Foto: Divulgação)
Jalen Brunson e Rick Brunson (Foto: Divulgação)

A final da temporada 2025/26 da NBA coloca frente a frente dois velhos conhecidos: New York Knicks e San Antonio Spurs. O reencontro revive a decisão de 1999, mas traz um ingrediente especial para a família Brunson.

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    Há 27 anos, Rick Brunson fazia parte do elenco dos Knicks que foi derrotado pelos Spurs por 4 a 1 nas Finais. O ex-armador participou daquela campanha e chegou a atuar em uma partida da série decisiva. Hoje, ele integra a comissão técnica da equipe nova-iorquina e acompanha de perto o filho, Jalen Brunson, principal estrela do time.

    Rick Brunson atuando pelo Knicks em 1999 (Foto: Divulgação)
    Rick Brunson atuando pelo Knicks em 1999 (Foto: Divulgação)

    A coincidência torna a decisão ainda mais simbólica. Caso os Knicks sejam derrotados novamente pelos Spurs, Rick e Jalen Brunson poderão se tornar a primeira dupla de pai e filho a perder Finais da NBA pelo mesmo time diante do mesmo adversário. Por outro lado, uma conquista de Nova York representaria uma revanche histórica para a família.

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    Jalen Brunson chega à série após liderar uma campanha dominante dos Knicks nos playoffs. A equipe varreu seus adversários nas finais e conquistou a Conferência Leste sem perder jogos na decisão, consolidando o armador como um dos principais nomes da pós-temporada.

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    A trajetória do camisa 11 também se confunde com a reconstrução da franquia. Desde sua chegada, em 2022, os Knicks voltaram a frequentar regularmente os playoffs e alcançaram as Finais da NBA pela primeira vez desde 1999. Agora, Brunson tenta encerrar um jejum que dura mais de cinco décadas: os únicos títulos da história da equipe foram conquistados em 1970 e 1973.

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    Do outro lado, os Spurs buscam ampliar uma coleção de conquistas que começou justamente naquela final contra Nova York. Liderados por Victor Wembanyama, os texanos tentam repetir o roteiro que deu à franquia seu primeiro troféu da liga.

    Para os Brunson, porém, a série vale mais do que um campeonato. É a oportunidade de transformar uma lembrança amarga de 1999 em um capítulo histórico para a família e para os Knicks.

    Rick e Jalen Brunson em partida dos Knicks na NBA (Foto: Divulgação)
    Rick e Jalen Brunson em partida dos Knicks na NBA (Foto: Divulgação)

    Veja a agenda completa das finais:

    • 03/06 (quarta-feira) - Spurs 95 x 105 Knicks - 21h30, no Frost Bank Center (Vitória dos Knicks)
    • 05/06 (sexta-feira) - Spurs 104 x 105 Knicks - 21h30, no Frost Bank Center (Vitória dos Knicks)
    • 08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden (Vitória dos Spurs)
    • 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
    • 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
    • 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden
    • 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

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