Comentarista da ESPN palpita em Celtics x 76ers e Spurs x Trail Blazers pela NBA

O jogo cinco dos confrontos entre Boston Celtics x Philadelphia 76ers e San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers acontece na noite desta terça-feira (28). Para a ocasião, o Lance! ouviu a analise do ex-jogador Guilherme Giovannoni, atual comentarista dos canais ESPN.

continua após a publicidade

➡️ Playoffs da NBA: horário e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (28/04/2026)

O antigo ala-pivô apontou os Celtics e os Spurs como os favoritos para os confrontos. Além disso, Guilherme Giovannoni também destacou os jogadores Jayson Tatum e Victor Wembanyama como os destaques das equipes.

➡️ Oklahoma City Thunder elimina o Phoenix Suns e avança nos playoffs da NBA

— O Boston Celtics vem confirmando o domínio que apresentou ao longo de toda a Conferência Leste. Mesmo com a volta de Joel Embiid, é difícil para o Philadelphia 76ers competir com a intensidade e a artilharia da equipe. Além disso, o retorno de Jayson Tatum em alto nível na reta final eleva ainda mais o patamar e consolida o favoritismo — avaliou o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

— Do outro lado, o San Antonio Spurs mostrou força ao reagir de uma desvantagem de 19 pontos, evidenciando um time que cresce nos momentos decisivos e que conta com o impacto de Victor Wembanyama, capaz de mudar qualquer estratégia defensiva — concluiu.

Victor Wembanyama recebe o Troféu Hakeem Olajuwon de Defensor do Ano antes do jogo 2 contra o Portland Trail Blazers. (Foto: Michael Gonzales/NBAE via Getty Images/AFP)

Playoffs da NBA

O jogo cinco das séries envolvendo Celtics, 76ers, Spurs e Trail Blazers pode ser crucial. De um lado, o time de Boston vence o rival da Philadelphia por 3 a 1, na série melhor de quatro jogos. O confronto decisivo acontece nesta terça-feira (28), às 20h (de Brasília), no TD Garden.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na outra partida, os Spurs também vencem os Trail Blazers por 3 a 1. A equipe de San Antonio busca confirmar a vitória na séria a partir das 22h30 (de Brasília), no Frost Bank Center.

🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.