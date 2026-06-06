'Slam dunk': A história por trás da expressão do basquete

O 'slam dunk', também conhecido simplesmente como "dunk" ou "enterrada", é um dos movimentos mais icônicos e eletrizantes do basquete. Mais do que uma jogada técnica, o slam dunk é um espetáculo visual que combina força, habilidade e estilo, encantando torcedores em quadras do mundo todo, principalmente, na NBA. Mas como essa jogada se tornou um marco do esporte? Qual sua origem e impacto? O Lance! te conta tudo sobre o 'slam dunk'.

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A origem do 'slam dunk'

A história remonta às origens do basquete, inventado por James Naismith em 1891. No entanto, o movimento começou a ganhar destaque apenas na década de 1940, quando jogadores mais altos começaram a explorar o potencial de suas habilidades atléticas próximas à cesta.

O termo foi popularizado nos anos 1960 pelo narrador Chick Hearn, famoso por suas transmissões dos jogos do Los Angeles Lakers. Ele usava a expressão para descrever a força e a contundência da jogada, que simbolizava o domínio físico de um jogador sobre seus adversários.

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A evolução do 'slam dunk' no basquete

Nas décadas seguintes, o slam dunk evoluiu de um simples movimento técnico para um verdadeiro espetáculo. Jogadores como Wilt Chamberlain e Kareem Abdul-Jabbar popularizaram a enterrada como uma arma ofensiva, utilizando sua altura e alcance para superar os defensores.

Na década de 1970, o slam dunk enfrentou um período controverso. A NCAA, organização responsável pelo basquete universitário nos Estados Unidos, proibiu o movimento entre 1967 e 1976, alegando que ele desequilibrava o jogo. Essa decisão ficou conhecida como "Ban Abdul-Jabbar", já que Kareem dominava as partidas com suas enterradas.

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Quando a proibição foi revogada, o slam dunk voltou com força total, ganhando ainda mais destaque com a criação do concurso de enterradas no All-Star Game da NBA, em 1984. O evento se tornou uma vitrine para jogadores demonstrarem criatividade e habilidade, consagrando nomes como Michael Jordan, Vince Carter e Dominique Wilkins.

O impacto do 'slam dunk' no basquete

O slam dunk é mais do que uma jogada; é uma declaração de autoridade em quadra. Ele energiza equipes, intimida adversários e levanta torcedores de suas cadeiras. Além disso, é uma ferramenta estratégica, garantindo pontos com alta probabilidade de sucesso e, muitas vezes, motivando uma virada de jogo.

Jogadores contemporâneos, como LeBron James, Zion Williamson e Giannis Antetokounmpo, continuam a redefinir os limites, incorporando elementos de explosão física e criatividade.

A influência cultural

Fora das quadras, o slam dunk transcendeu o esporte e entrou na cultura popular. Ele aparece em filmes, videogames e campanhas publicitárias, sendo frequentemente associado a excelência atlética e estilo. A expressão "slam dunk" também é usada metaforicamente para descrever algo garantido ou de grande impacto em diversas áreas, como negócios e política.

Como arte e técnica

Embora o slam dunk seja muitas vezes visto como um movimento baseado na força, ele também exige coordenação, timing e precisão. Jogadores de diferentes alturas podem executar a jogada, desde que dominem os fundamentos necessários, como posicionamento, impulsão e controle do corpo no ar.

O impacto estético é igualmente importante. Movimentos como o "windmill", o "tomahawk" e o "360 dunk" mostram como a criatividade dos jogadores transformou o movimento em uma verdadeira arte.