Entre 'dinossauros', Knicks e Hawks lutam para encerrar décadas sem título

New York Knicks, uma das franquias mais valiosas e populares da liga, encara esta pós-temporada como uma missão dupla: tornar-se a primeira equipe a unificar o título da NBA Cup e o troféu Larry O'Brien, encerrando um amargo hiato de 51 anos sem o título da liga. A equipe da "Big Apple", que dominou o início da década de 70 com Willis Reed e Walt Frazier e bateu na trave nos anos 90 com Patrick Ewing, agora tenta provar que a nova geração pode devolver o orgulho à arena mais famosa do mundo.

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Duelo de "dinossauros": Knicks x Hawks

O destino foi irônico ao colocar dois "dinossauros" da liga frente a frente logo na primeira rodada. De um lado, o Knicks tenta repetir os feitos de 1970 e 1973; do outro, o Atlanta Hawks carrega um fardo ainda mais pesado. A equipe da Geórgia não levanta o troféu desde 1958, quando ainda jogava em St. Louis. Atualmente, a série encontra-se empatada em 2 a 2, transformando o quinto jogo em uma verdadeira batalha de sobrevivência para quem deseja manter vivo o sonho de quebrar o jejum.

Elenco do último título do Atlanta Hawks, quando ainda eram St. Louis Hawks, em 1958 (Foto: Reprodução/Wikipédia)

Os "paleontólogos" da NBA: quem mais busca a cura para a seca?

O Knicks não está sozinho nesta sala de espera histórica. Diversas franquias presentes nos playoffs deste ano carregam décadas de "seca":

Franquia Último Título Anos de Jejum Atlanta Hawks 1958 (como St. Louis Hawks) 68 anos Portland Trail Blazers 1977 49 anos Philadelphia 76ers 1983 43 anos Houston Rockets 1994 32 anos

Além deles, equipes como Orlando Magic e Phoenix Suns lutam contra o estigma de já terem sentido o gosto de uma final, mas nunca terem erguido o troféu. Já o Minnesota Timberwolves corre por fora como o "azarão supremo", buscando sua primeira final e seu primeiro título inédito.

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Kenny Smith, armador do Houston Rockets, no primeiro campeonato da franquia texana, que venceu em 1994 sobre o Knicks no jogo 7 dos Playoffs por 90 a 84 (Foto: Reprodução/@nbabrasil)

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Memórias de uma decisão distante

Para o torcedor nova-iorquino, a lembrança da última final é agridoce. O Knicks chegou à decisão pela última vez na temporada 1998/99, quando foi superado pelo San Antonio Spurs. Na sequência, em 1999/00, o Indiana Pacers, liderado pelo lendário Larry Bird, também tentou seu primeiro título, mas sucumbiu diante do avassalador Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant.

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Pelo lado do Atlanta Hawks, a barreira é ainda mais alta. Desde que a franquia se mudou para a Geórgia, nunca alcançou uma final de NBA. Suas quatro aparições decisivas (1957, 1958, 1960 e 1961) ocorreram todas em St. Louis, em uma rivalidade histórica contra o Boston Celtics. Agora, resta saber se o peso do passado servirá como combustível ou como âncora para esses gigantes da liga.

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