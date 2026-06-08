O torcedor brasileiro ganhou mais um motivo para acompanhar a campanha do New York Knicks nas Finais da NBA. Uma curiosa coincidência histórica vem chamando atenção: sempre que a franquia de Nova York chegou à decisão da liga em anos de Copa do Mundo realizada na América do Norte, o Brasil terminou levantando a taça do torneio.

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➡️Classificação dos Knicks nas finais da NBA impacta Copa do Mundo

A história começou em 1970. Naquele ano, os Knicks conquistaram seu primeiro título da NBA ao derrotar o Los Angeles Lakers em uma série decidida no Jogo 7. Meses depois, a Seleção Brasileira liderada por Pelé conquistou o tricampeonato mundial no México, formando uma das equipes mais marcantes da história do futebol.

O roteiro voltou a se repetir em 1994, exatamente 24 anos depois. Os Knicks retornaram às Finais da NBA e novamente disputaram uma série de sete jogos. Dessa vez, acabaram derrotados pelo Houston Rockets, mas a coincidência permaneceu viva. Naquele mesmo ano, o Brasil conquistou o tetracampeonato nos Estados Unidos após superar a Itália na decisão.

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Outro detalhe alimenta a superstição dos torcedores: nas duas ocasiões em que a coincidência aconteceu, os Knicks foram obrigados a disputar o sétimo e decisivo jogo da série final.

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Agora, a história ganha um novo capítulo. Após mais de duas décadas, os Knicks estão novamente nas Finais da NBA justamente em uma temporada de Copa do Mundo sediada por Estados Unidos, México e Canadá.

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A coincidência fica ainda mais curiosa porque também se completam 24 anos do último título mundial brasileiro, conquistado em 2002 por uma geração liderada por Ronaldo e Rivaldo. O ciclo é indêntico ao de 94.

Seria o New York Knicks um amuleto da sorte para a Seleção Brasileira em anos de Copa do Mundo? A resposta só virá nos próximos meses, mas a coincidência histórica já é suficiente para fazer muitos brasileiros acompanharem as Finais da NBA sonhando com o hexa.

Knicks atropela Cavs e é campeão da Conferência Leste (Foto: David L. Nemec/NBAE via Getty Images/AFP)

Knicks estão a dois jogos de encerrar jejum

Dentro de quadra, o momento dos Knicks é excelente: a equipe abriu 2 a 0 na série contra o San Antonio Spurs e chegou embalada por uma sequência impressionante de vitórias nos playoffs.

No Jogo 1, disputado em San Antonio, o time de Nova York venceu por 105 a 95 após buscar uma desvantagem de 13 pontos. O grande destaque foi Jalen Brunson, que marcou 30 pontos e comandou a reação da equipe. O armador chegou a preocupar os torcedores ao deixar a quadra mancando no primeiro quarto após sentir o joelho. No entanto, retornou para a partida, liderou os Knicks na pontuação e foi decisivo para a vitória.

O segundo confronto foi ainda mais dramático: com apenas 10 segundos restantes, Brunson converteu um lance livre após uma falta cometida por Victor Wembanyama e garantiu a virada que colocou os nova-iorquinos em vantagem confortável na série.

Agora, a decisão segue para o histórico Madison Square Garden. Nesta segunda-feira (8), as equipes voltam a se enfrentar em Nova York. Uma nova vitória deixará os Knicks a apenas um triunfo de conquistar um título que não chega desde 1973.

➡️Por que Nova York ainda ignora a Copa do Mundo? A culpa é dos Knicks

Agenda completa das finais da NBA

08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden

10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden

13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*

16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden*

19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*

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