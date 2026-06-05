AO VIVO: siga Spurs x Knicks pelo jogo 2 das finais da NBA
Com Knicks na frente por 1 a 0, equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (5)
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Com vantagem de 1 a 0 na série, o New York Knicks visita o San Antonio Spurs pelo segundo jogo das finais da NBA 2025/26 nesta sexta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília). O duelo acontece no Frost Bank Center, em San Antonio, no Texas. Acompanhe em tempo real com o Lance!.
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Acompanhe a partida
|Times
|Placar da série
|Placar do jogo
Spurs
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0
Knicks
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PRÉ-JOGO
- Você sabia? Jogos da Copa do Mundo coincidem com as finais da NBA. O principal conflito de agendas acontece em 19 de junho. Na mesma noite em que está prevista a última partida entre Knicks e Spurs, o Brasil enfrenta o Haiti às 21h30 (de Brasília). Os dois eventos aconteceriam no mesmo horário.
- Astro dos Spurs, Victor Wembanyama foi o primeiro melhor defensor da temporada na história a ser eleito por unanimidade e o mais jovem a receber o prêmio. O francês anotou 26 pontos no jogo 1.
- Os Knicks estão em vantagem na série melhor de sete após a vitória por 105 a 95, na última quarta-feira (3). O time de Nova York chegou a ter 13 pontos de desvantagem no placar, mas, liderado por Jalen Brunson e com apoio da torcida, que compareceu em peso ao ginásio adversário, buscou a vitória.
- Jogadores em aquecimento na quadra da Frost Bank Center. Daqui a pouco a bola sobe!
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Veja a agenda completa das finais da NBA
- 05/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center
- 08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
- 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
- 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
- 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden*
- 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
*Se necessário
Campanhas das equipes na NBA 2025/26
San Antonio Spurs
- 2ª melhor campanha da Conferência Oeste
- Primeira rodada dos playoffs: 4 a 1 sobre o Portland Trails Blazers
- Semifinal de conferência: 4 a 2 sobre o Minnesota Timberwolves
- Final de conferência: 4 a 3 sobre o Oklahoma City Thunder
New York Knicks
- 3ª melhor campanha da Conferência Leste (53 vitórias e 29 derrotas)
- Primeira rodada dos playoffs: 4 a 2 sobre o Atlanta Hawks
- Semifinal de conferência: 4 a 0 sobre o Philadelphia 76ers
- Final de conferência: 4 a 0 sobre o Cleveland Cavaliers
Formato das finais
Assim como nos playoffs, as finais da NBA são disputadas em série de melhor de sete jogos. A equipe que conseguir quatro vitórias primeiro será a campeã.
🏀 Aposte em quem será o campeão da NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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