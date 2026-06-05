AO VIVO: siga Spurs x Knicks pelo jogo 2 das finais da NBA

Você sabia? Jogos da Copa do Mundo coincidem com as finais da NBA. O principal conflito de agendas acontece em 19 de junho. Na mesma noite em que está prevista a última partida entre Knicks e Spurs, o Brasil enfrenta o Haiti às 21h30 (de Brasília). Os dois eventos aconteceriam no mesmo horário.

Astro dos Spurs, Victor Wembanyama foi o primeiro melhor defensor da temporada na história a ser eleito por unanimidade e o mais jovem a receber o prêmio. O francês anotou 26 pontos no jogo 1.

Os Knicks estão em vantagem na série melhor de sete após a vitória por 105 a 95, na última quarta-feira (3). O time de Nova York chegou a ter 13 pontos de desvantagem no placar, mas, liderado por Jalen Brunson e com apoio da torcida, que compareceu em peso ao ginásio adversário, buscou a vitória.