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AO VIVO: siga Spurs x Knicks pelo jogo 2 das finais da NBA

Com Knicks na frente por 1 a 0, equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (5)

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/06/2026
21:20
Atualizado há 1 minutos
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Frost Bank Center recebe o jogo 2 das finais da NBA 2025/26 (Foto: Foto por MICHAEL GONZALES / NBAE / GETTY IMAGES)
imagem cameraFrost Bank Center recebe o jogo 2 das finais da NBA 2025/26 (Foto: Foto por MICHAEL GONZALES / NBAE / GETTY IMAGES)
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Com vantagem de 1 a 0 na série, o New York Knicks visita o San Antonio Spurs pelo segundo jogo das finais da NBA 2025/26 nesta sexta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília). O duelo acontece no Frost Bank Center, em San Antonio, no Texas. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

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Acompanhe a partida

TimesPlacar da sériePlacar do jogo

Spurs

0

0

Knicks

1

0

PRÉ-JOGO

  1. Você sabia? Jogos da Copa do Mundo coincidem com as finais da NBA. O principal conflito de agendas acontece em 19 de junho. Na mesma noite em que está prevista a última partida entre Knicks e Spurs, o Brasil enfrenta o Haiti às 21h30 (de Brasília). Os dois eventos aconteceriam no mesmo horário.
  2. Astro dos Spurs, Victor Wembanyama foi o primeiro melhor defensor da temporada na história a ser eleito por unanimidade e o mais jovem a receber o prêmio. O francês anotou 26 pontos no jogo 1.
  3. Os Knicks estão em vantagem na série melhor de sete após a vitória por 105 a 95, na última quarta-feira (3). O time de Nova York chegou a ter 13 pontos de desvantagem no placar, mas, liderado por Jalen Brunson e com apoio da torcida, que compareceu em peso ao ginásio adversário, buscou a vitória.
  4. Jogadores em aquecimento na quadra da Frost Bank Center. Daqui a pouco a bola sobe!
Victor Wembanyama, dos Spurs, aquece sozinho em quadra antes do jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por RONALD CORTES / GETTY IMAGES)
Victor Wembanyama, dos Spurs, aquece sozinho em quadra antes do jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por RONALD CORTES / GETTY IMAGES)

➡️ Spurs x Knicks: Wembanyama ou Brunson? as estrelas que podem definir o campeão da NBA

Veja a agenda completa das finais da NBA

  • 05/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center
  • 08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
  • 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden
  • 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*
  • 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden*
  • 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center*

*Se necessário

Campanhas das equipes na NBA 2025/26

San Antonio Spurs

  1. 2ª melhor campanha da Conferência Oeste
  2. Primeira rodada dos playoffs: 4 a 1 sobre o Portland Trails Blazers
  3. Semifinal de conferência: 4 a 2 sobre o Minnesota Timberwolves
  4. Final de conferência: 4 a 3 sobre o Oklahoma City Thunder

New York Knicks

  • 3ª melhor campanha da Conferência Leste (53 vitórias e 29 derrotas)
  • Primeira rodada dos playoffs: 4 a 2 sobre o Atlanta Hawks
  • Semifinal de conferência: 4 a 0 sobre o Philadelphia 76ers
  • Final de conferência: 4 a 0 sobre o Cleveland Cavaliers

Formato das finais

Assim como nos playoffs, as finais da NBA são disputadas em série de melhor de sete jogos. A equipe que conseguir quatro vitórias primeiro será a campeã.

🏀 Aposte em quem será o campeão da NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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