AO VIVO! Knicks x Spurs no jogo 4 das finais da NBA
Primeiro jogo da série acontece no Frost Bank Center, em San Antonio
Nesta quarta-feira (3), o New York Knicks recebe o San Antonio Spurs pelo quarto jogo das finais da NBA. A franquia nova-iorquina entra no Madison Square Garden a partir das 21h30 (horário de Brasília) em vantagem por 2 a 1 na série melhor de sete. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Veja os lances do jogo
|Times
|Placar da série
|1º Quarto
|2º Quarto
|3º Quarto
|4º Quarto
|TOTAL
Spurs
1
Knicks
2
- Mais dois pontos na conta de Wemby - 32 a 17 para o Spurs
- Vassel, de três, amplia vantagem do Spurs - 22 a 10
- Josh Hart sofre falta e converte o lance livre - 14 a 10 para o Spurs
- Anunoby, de três, diminui para o Knicks - 14 a 5
- Tempo para o Knicks
- Roubo de bola de Champagnie, que anota mais dois para o Spurs - 12 a 2
- Wembanyama amplia - 7 a 2 para o Spurs
- Spurs abre o placar nos lances livres - 2 a 0
- A bola subiu! começa o jogo
PRÉ-JOGO
- Atletas em quadra para o aquecimento
- Victor Wembanyama no aquecimento antes do jogo quatro
- Alerta de fofura! Até o cachorrinho está no clima do Knicks
Confira a agenda completa da série
- 03/06 (quarta-feira) - Spurs 95 x 105 Knicks - no Frost Bank Center
- 05/06 (sexta-feira) - Spurs 104 x 105 Knicks - no Frost Bank Center
- 08/06 (segunda-feira) - Knicks 111 x 115 Spurs - no Madison Square Garden
- 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
- 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
- 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden
- 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
*Se necessário
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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Campanhas das equipes na NBA 2025/26
Spurs
- 2ª melhor campanha da Conferência Oeste
- Primeira rodada dos playoffs: 4 a 1 sobre o Portland Trails Blazers
- Semifinal de conferência: 4 a 2 sobre o Minnesota Timberwolves
- Final de conferência: 4 a 3 sobre o Oklahoma City Thunder
Knicks
- 3ª melhor campanha da Conferência Leste (53 vitórias e 29 derrotas)
- Primeira rodada dos playoffs: 4 a 2 sobre o Atlanta Hawks
- Semifinal de conferência: 4 a 0 sobre o Philadelphia 76ers
- Final de conferência: 4 a 0 sobre o Cleveland Cavaliers
Formato das finais
Assim como os playoffs, as finais da NBA são disputadas em série de melhor de sete jogos. A equipe que conseguir quatro vitórias primeiro será a campeã.