logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

AO VIVO! Knicks x Spurs no jogo 4 das finais da NBA

Primeiro jogo da série acontece no Frost Bank Center, em San Antonio

PorSão Paulo (SP)
10/06/2026 21:16
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porBeatriz Pinheiro,
Favorite o Lance! no Google
Knicks e Spurs voltam a se enfrentar no Madison Square Garden pelas finais da NBA
Knicks e Spurs voltam a se enfrentar no Madison Square Garden pelas finais da NBA (Foto: Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Nesta quarta-feira (3), o New York Knicks recebe o San Antonio Spurs pelo quarto jogo das finais da NBA. A franquia nova-iorquina entra no Madison Square Garden a partir das 21h30 (horário de Brasília) em vantagem por 2 a 1 na série melhor de sete. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

continua após a publicidade
  • Troféu Larry O'Brien, de campeão da NBA (Foto: Reprodução / NBA)

    Finais da NBA: por que este jogador já tem título garantido antes mesmo do Jogo 1?

    NBA
    Há 1 semana
  • Jogo 3 das finais de 1999 entre Knicks e Spurs, no Madison Square Garden (Foto: Reprodução / New York Knicks)

    Relembre a final da NBA de 1999 entre Knicks e Spurs

    NBA
    Há 1 semana
  • Lance!

    Análise: O que está em jogo para Spurs e Knicks nas Finais da NBA

    NBA
    Há 1 semana

    • ➡️Spurs x Knicks: Wembanyama ou Brunson? as estrelas que podem definir o campeão da NBA

    ➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Veja os lances do jogo

    TimesPlacar da série1º Quarto2º Quarto3º Quarto4º QuartoTOTAL

    Spurs

    1

    Knicks

    2

    1. Mais dois pontos na conta de Wemby - 32 a 17 para o Spurs
    2. Vassel, de três, amplia vantagem do Spurs - 22 a 10
    3. Josh Hart sofre falta e converte o lance livre - 14 a 10 para o Spurs
    4. Anunoby, de três, diminui para o Knicks - 14 a 5
    5. Tempo para o Knicks
    6. Roubo de bola de Champagnie, que anota mais dois para o Spurs - 12 a 2
    7. Wembanyama amplia - 7 a 2 para o Spurs
    8. Spurs abre o placar nos lances livres - 2 a 0
    9. A bola subiu! começa o jogo

    PRÉ-JOGO

    • Atletas em quadra para o aquecimento
    • Victor Wembanyama no aquecimento antes do jogo quatro
    Victor Wembanyama durante aquecimento no Madison Square Garden
    Victor Wembanyama durante aquecimento no Madison Square Garden (Foto: Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    • Alerta de fofura! Até o cachorrinho está no clima do Knicks
    Cachorro usando roupa do New York Knicks nos arredores do Madison Square Garden
    Cachorro usando roupa do New York Knicks nos arredores do Madison Square Garden (Foto: Adam Gray / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Confira a agenda completa da série

    • 03/06 (quarta-feira) - Spurs 95 x 105 Knicks - no Frost Bank Center
    • 05/06 (sexta-feira) - Spurs 104 x 105 Knicks - no Frost Bank Center
    • 08/06 (segunda-feira) - Knicks 111 x 115 Spurs - no Madison Square Garden
    • 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
    • 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
    • 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden
    • 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

    *Se necessário

    🏀Aposte em quem será o campeão da NBA!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Campanhas das equipes na NBA 2025/26

    Spurs

    1. 2ª melhor campanha da Conferência Oeste
    2. Primeira rodada dos playoffs: 4 a 1 sobre o Portland Trails Blazers
    3. Semifinal de conferência: 4 a 2 sobre o Minnesota Timberwolves
    4. Final de conferência: 4 a 3 sobre o Oklahoma City Thunder

    Knicks

    • 3ª melhor campanha da Conferência Leste (53 vitórias e 29 derrotas)
    • Primeira rodada dos playoffs: 4 a 2 sobre o Atlanta Hawks
    • Semifinal de conferência: 4 a 0 sobre o Philadelphia 76ers
    • Final de conferência: 4 a 0 sobre o Cleveland Cavaliers

    Formato das finais

    Assim como os playoffs, as finais da NBA são disputadas em série de melhor de sete jogos. A equipe que conseguir quatro vitórias primeiro será a campeã.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    NBAJalen Brunson tenta vingança familiar pelo Knicks contra os Spurs; entendaHá 3 horas
    Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, busca o passe durante a partida contra o New York Knicks no Jogo 3 das Finais da NBA de 2026 no Madison Square Garden, em Nova York (Foto: Joe Murphy / NBAE via Getty Images / Afp)
    NBAKnicks x Spurs: horário e onde assistir ao jogo 4 das finais da NBAHá 6 horas
    Tiago Splitter, técnico do Portland Trail Blazers, reage durante duelo contra o Phoenix Suns pelo Play-In. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/Afp)
    NBATiago Splitter vira um dos favoritos para assumir gigante da NBAHá 7 horas
    Wembanyama, dos Spurs, olha para o telão do Madison Square Garden no jogo 3 das finais da NBA (Foto: SAUL LOEB / AFP)
    NBASpurs batem Knicks fora de casa e vencem a primeira nas finais da NBAHá 1 dia
    Presidente Trump batendo continência durante hino nacional dos EUA
    Mais EsportesTrump é vaiado por torcedores em jogo das finais da NBAHá 1 dia
    De'Aaron Fox, dos Spurs, é marcado por Landry Shamet, dos Knicks, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES)
    NBAVeja os lances da vitória dos Spurs sobre os Knicks nas finais da NBAHá 2 dias

    Mais LANCE!

    O sinal do hexa? Entenda por que os brasileiros precisam torcer para os Knicks na NBA
    Patrick Ewing era o principal jogador do New York Knicks em 1999 (Foto: ROBERT SULLIVAN/AFP)
    Como era o mundo na última final de NBA do New York Knicks?
    Por que Nova York ainda ignora a Copa do Mundo? A culpa é dos Knicks
    Jalen Brunson, dos Knicks, é marcado por Stephon Castle, dos Spurs, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por JOE MURPHY / NBAE / GETTY IMAGES)
    Knicks x Spurs pelo jogo 3 da final da NBA; horário e onde assistir
    Comemoração do Knicks em quadra do título da NBA de 1973 (Foto: Reprodução / New York Knicks)
    Como foi o último título do New York Knicks na NBA?
    Três telas do aplicativo do Lance! com notícias, jogos e resultados
    App do Lance! reúne notícias, jogos ao vivo, vídeos e rede social para torcedores
    michael-jordan-1988-nba-slam-dunk-contest-aspect-ratio-512-320
    'Slam dunk': A história por trás da expressão do basquete
    Wembanyama, dos Spurs, ao lado de Karl Anthony-Towns e Jalen Brunson, dos Knicks, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por JESSE D. GARRABRANT / NBAE / GETTY IMAGES)
    Wembanyama erra no fim, e Knicks abre 2 a 0 sobre os Spurs nas finais da NBA
    New York Knicks x San Antonio Spurs pelo jogo 2 das finais da NBA
    Knicks vence Spurs e abre 2 a 0 nas finais da NBA; veja lances
    NBA: Torcedor é banido para o resto da vida após selfie com Wembanyama
    Jalen Brunson e Rick Brunson conversam em jogo do Knicks na NBA (Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP)
    Spurs x Knicks pelo jogo 2 da final da NBA; horário e onde assistir
    Na NBA, Wembanyama minimiza derrota dos Spurs: 'Não estou preocupado'
    Tempo de recuperação da lesão de Neymar é de três semanas (Foto: Carl de Souza / AFP)
    Jogos do Brasil na Copa do Mundo coincidem com decisão da NBA