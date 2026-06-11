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Knicks busca virada épica sobre o Spurs e amplia vantagem nas finais da NBA

Franquia de Nova Iorque conquistou a maior virada da história do NBA Finals

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
11/06/2026 01:01
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Anunoby anotou 33 pontos na virada do Knicks sobre o Spurs
Anunoby anotou 33 pontos na virada do Knicks sobre o Spurs (Photo by Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

O que parecia ser um passeio do San Antonio Spurs se tornou uma virada épica do New York Knicks em pleno Madison Square Garden. Na noite desta quarta-feira (10), a franquia recuperou uma desvantagem de 29 pontos, venceu por 107 a 106 e conquistou a maior virada da história das finais da NBA.

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    Os dois tempos do jogo contaram histórias diferentes. A princípio, o Knicks desesperou seu torcedor, que lotou a "meca do basquete" e não desistiu, mesmo quando o time parecia não reagir em quadra. A equipe demonstrou nervosismo no início do jogo e, cometendo muitos turnovers, viu o Spurs abrir larga vantagem.

    Mas tudo mudou na volta para o segundo tempo, especialmente após falta flagrante de Victor Wembanyama, no início do terceiro período. Agora, o nervosismo havia mudado de lado, e as ações do Spurs é que não davam certo. A dupla Jalen Brunson (36 pontos) e Anunoby (33 pontos) brilhou e conduziu os nova-iorquinos à vitória.

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    Com o resultado histórico, o Knicks amplia a vantagem na série melhor de sete nas finais da NBA, abrindo 3 a 1. Os times voltam a se enfrentar neste sábado (13), às 21h30 (horário de Brasília), novamente no Frost Bank Center, em San Antonio. Basta uma vitória para que o time de Nova Iorque conquiste o título.

    Victor Wembanyama durante o jogo 4 entre Knicks e Spurs nas finais da NBA
    Victor Wembanyama durante o jogo 4 entre Knicks e Spurs nas finais da NBA (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    Como foi o jogo

    Primeiro tempo

    O Knicks começou o jogo afoito, cometendo muitos erros e desperdiçando arremessos, dando espaço para que o Spurs fosse fatal ao impor o ritmo em quadra. Com Victor Wembanyama bastante livre e um bom aproveitamento dos arremessos de três pontos, a equipe foi construindo larga vantagem no placar, chegando a abrir 12 pontos.

    O duelo se tornou mental ao fim do primeiro período, simbolizado pelo momento em que Wembanyama e Mitchell Robinson trocaram provocações. Ao sofrer falta flagrante do rival, o astro do Spurs gesticulou, apontando para a cabeça e dizendo: "entrei na sua mente". O primeiro quarto terminou com vitória dos visitantes por 41 a 22.

    O ritmo não mudou no segundo período e, apesar de uma postura mais relaxada, o Spurs ampliava a vantagem. Além de Wemby, Devin Vassell e Dylan Harper também se destacavam no ataque, e o trio terminou o primeiro tempo acima da casa dos 15 pontos. O jogo foi para o intervalo com o Spurs vencendo por 76 a 49.

    Segundo tempo

    O Knicks voltou diferente para o segundo tempo e a dinâmica do jogo foi se invertendo. Se até então era o time de Nova Iorque que cometia mais erros, agora era o time do Texas que desperdiçava chances — foram cinco turnovers do Spurs apenas no terceiro período. A equipe se precipitou nos arremessos de longa distância, e as bolas de três pontos, que foram tão importantes no primeiro tempo, não caíam mais.

    A virada de chave veio quando Vitor Wembanyama cometeu uma falta flagrante. Na sequência, o Knicks emplacou 13 pontos seguidos e jogou um balde de água fria nos rivais. O Spurs mostrava impaciência na construção do ataque e insistia, sem sucesso, nos arremessos de três pontos.

    Embaladopela torcida, que voltou a se animar no Madison Square Garden, o Knicks seguiu firme em busca da virada, capitaneado por Jalen Brunson e OG Anonuby, que terminou eleito o melhor da partida. A desvantagem no placar, que havia sido de 29 pontos, foi caindo gradualmente até a virada, que veio com Jalen Brunson. O Spurs ainda voltou a liderar o placar, após cobranças de lance livre certeiras de Castle, mas coube a Anonuby o arremesso decisivo para cravar a vitória por 107 a 106.

    Confira a agenda completa da série

    • 03/06 (quarta-feira) - Spurs 95 x 105 Knicks - no Frost Bank Center
    • 05/06 (sexta-feira) - Spurs 104 x 105 Knicks - no Frost Bank Center
    • 08/06 (segunda-feira) - Knicks 111 x 115 Spurs - no Madison Square Garden
    • 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
    • 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
    • 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden
    • 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center

    Formato das finais

    Assim como os playoffs, as finais da NBA são disputadas em série de melhor de sete jogos. A equipe que conseguir quatro vitórias primeiro será a campeã.

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