Oklahoma City Thunder elimina o Phoenix Suns e avança nos playoffs da NBA
Mesmo jogando fora de casa, na noite desta segunda-feira, o Oklahoma City Thunder, líder da Conferência Oeste, voltou a vencer o Phoenix Suns, dessa vez por 131 a 122, fechando em 4 a 0 a série melhor de sete dos playoffs da NBA.
Cestinha da temporada da Conferência, com média de 34,7 por partida, Shai Gilgeous-Alexander teve outra grande performance. No vídeo abaixo, uma das cestas espetaculares que o astro protagonizou nesta segunda-feira. Novamente, o camisa 2 do Oklahoma foi o maior pontuador, dessa vez com 31.
Na próxima fase, nas semifinais da Conferência Oeste, a equipe de Oklahoma enfrenta Los Angeles Lakers ou Houston Rockets. O time californiano lidera a série por 3 a 1. O próximo embate é nesta terça-feira, às 23h (de Brasília).
Também na noite desta segunda-feira, o Orlando Magic venceu o Detroit Pistons por 94 a 88 e lidera a série por 3 a 1.
Cooper Flagg é eleito o calouro da temporada da NBA
Em dezembro, aos 18 anos, Cooper Flagg, do Dallas Mavericks, ao fazer 42 pontos contra o Utah Jazz, assombrou o mundo do basquete, ao superar uma marca de 2003 protagonizada por ninguém menos que Lebron James. Pois, nesta segunda-feira, o camisa 32 foi eleito o calouro da temporada 2025/26 da NBA.
O vencedor recebeu 56 votos, contra 44 de Kon Knueppel, do Charlotte Hornets, e Edgecombe, do Philadelphia 76ers, ficou na terceira colocação, sem ter recebido votação para vencer a disputa.
