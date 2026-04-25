A Brazilian Storm segue firme na temporada da WSL. Em Margaret River, na Austrália, segunda etapa de 2026, nada menos que três surfistas do país estão nas semifinais: Gabriel Medina, Italo Ferreira e Samuel Pupo. A decisão acontece neste sábado.



➡️Com Medina, seis brasileiros avançam às oitavas em Margaret River

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O tricampeão Medina, aliás, terá pela frente, justamente, Pupo na bateria que vai definir um dos finalistas.

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Medina, que não competiu em 2025, avançou à semifinal após despachar o Crosby Colapinto por 15.87 a 11.83 sobre o americano. Samuel, por sua vez, levou a melhor sobre o anfitrião Joel Vaughan por 14.00 a 13.06.

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Já Italo Ferreira, campeão olímpico e mundial, bateu o australiano Ethan Ewing por 12.00 a 8.33. Na semifinal, o campeão olímpico encara outro surfista local, George Pittar, que, nas quartas de final, eliminou o brasileiro Yago Dora, atual campeão mundial da WSL.

Resultados das quartas da etapa de Margaret River da WSL

Samuel Pupo (BRA) 14.00 x Joel Vaughan (AUS) 13.06

Crosby Colapinto (EUA) 11.83 x Gabriel Medina (BRA) 15.87

Yago Dora (BRA) 13.00 x George Pittar (AUS) 13.07

Italo Ferreira (BRA) 12.00 x Ethan Ewing (AUS) 8.33



Semifinais

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Samuel Pupo (BRA) x Gabriel Medina (BRA)

George Pittar (AUS) x Italo Ferreira (BRA)