O Orlando Pride entra em campo nesta sexta-feira (24), às 18h30, contra o Racing Louisville, pela NWSL, em meio a um início de temporada que reflete a evolução da liga e também o processo de adaptação do elenco. Uma das vozes experientes do grupo, a brasileira Luana Bertolucci destacou o crescimento da competição.

continua após a publicidade

Neste ano, novas franquias chegaram à NWSL, caso do Boston Legacy e do Denver Summit, movimento que se expandirá em 2027, e foi elogiado pela meio-campista.

— Eu vejo essa temporada da NWSL como mais um passo importante no processo de crescimento da liga. A chegada de novos clubes amplia a visibilidade, traz mais investimento e fortalece o projeto como um todo. Mesmo sendo equipes novas, chegam estruturadas, com jogadoras de qualidade e propostas interessantes de jogo. Isso eleva o padrão das partidas e exige ainda mais dos clubes que já estavam na liga, aumentando o nível de competitividade — afirmou a meio-campista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte em jogos da NWSL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Aos 32 anos, Luana soma três jogos na temporada entre clube e Seleção Brasileira. Ela avaliou seu momento individual e a construção coletiva do Pride neste início de competição.

— Tem sido um início de temporada positivo para mim. Venho trabalhando muito e focada em evoluir fisicamente, sabendo que a intensidade dos jogos aqui é muito alta. Sobre o entrosamento, acho que tem sido um processo bom. As jogadoras que chegaram são jovens, mas muito talentosas e, a cada treino, a cada jogo, vamos nos conhecendo melhor. A tendência e o objetivo são evoluir cada vez mais ao longo da temporada — completou.

continua após a publicidade