UFC relembra vitória avassaladora de Maurício Ruffy na estreia Paulistano, de 29 anos, é um dos principais nomes do peso-leve

Com quatro vitórias (três delas por nocaute) em cinco lutas na principal organização de MMA do planeta, o paulistano Maurício Ruffy, de 29 anos, será um dos três brasileiros em ação no próximo domingo. O nono colocado do peso-leve terá pela frente o anfitrião Michael Chandler no UFC Casa Branca.

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Nesta terça-feira, o nocaute de estreia de Ruffy no octógono foi relembrado em uma postagem nas redes sociais. O adversário foi o Jamie Mullarkey, nocauteado logo no round de abertura.

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Desde então, o paulistano venceu James Llontop, por decisão unânime, e King Green, nocauteado no primeiro round. Já sua única derrota foi na sequência, ao ser finalizado por Benoite Saint Denis no segundo round.

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Já em 31 de janeiro de 2026, Ruffy (que coleciona três bônus por 'Performance da Noite') retomou o caminho dos nocautes, ao derrotar Rafael Fiziev no segundo round.

No vídeo abaixo, a estreia avassaladora do paulistano de 29 anos no UFC:

No UFC Casa Branca, também conhecido como Freedom 250, os outros dois brasileiros que subirão ao octógono serão: Alex Poatan (rival de Ciryl Gane) e Diego Lopes (que enfrenta Steve Garcia).

Gráfico mostra feitos do brasileiro Maurício Ruffy (Reprodução)

FICHA TÉCNICA

UFC Freedom 250

📆 Data: 14 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Completo - 21h

Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje

Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane

Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi

Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler

Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus

Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia

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