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UFC relembra vitória avassaladora de Maurício Ruffy na estreia

Paulistano, de 29 anos, é um dos principais nomes do peso-leve

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 19:03
Atualizado há 2 minutos
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Mauricio Ruffy comemora a vitória sobre Rafael Fiziev no UFC 325 em janeiro de 2026. (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)
Mauricio Ruffy comemora a vitória sobre Rafael Fiziev no UFC 325 em janeiro de 2026. (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Com quatro vitórias (três delas por nocaute) em cinco lutas na principal organização de MMA do planeta, o paulistano Maurício Ruffy, de 29 anos, será um dos três brasileiros em ação no próximo domingo. O nono colocado do peso-leve terá pela frente o anfitrião Michael Chandler no UFC Casa Branca.

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    Nesta terça-feira, o nocaute de estreia de Ruffy no octógono foi relembrado em uma postagem nas redes sociais. O adversário foi o Jamie Mullarkey, nocauteado logo no round de abertura.

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    Desde então, o paulistano venceu James Llontop, por decisão unânime, e King Green, nocauteado no primeiro round. Já sua única derrota foi na sequência, ao ser finalizado por Benoite Saint Denis no segundo round.

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    Já em 31 de janeiro de 2026, Ruffy (que coleciona três bônus por 'Performance da Noite') retomou o caminho dos nocautes, ao derrotar Rafael Fiziev no segundo round.

    No vídeo abaixo, a estreia avassaladora do paulistano de 29 anos no UFC:

    No UFC Casa Branca, também conhecido como Freedom 250, os outros dois brasileiros que subirão ao octógono serão: Alex Poatan (rival de Ciryl Gane) e Diego Lopes (que enfrenta Steve Garcia).

    Gráfico mostra feitos do brasileiro Maurício Ruffy (Reprodução)
    Gráfico mostra feitos do brasileiro Maurício Ruffy (Reprodução)

    FICHA TÉCNICA
    UFC Freedom 250

    📆 Data: 14 de junho de 2025
    ⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

    Card Completo - 21h

    Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje
    Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane
    Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi
    Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler
    Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus
    Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia

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    Diego Lopes na vitória sobre Jean Silva no Noche UFC. (Foto: Cooper Neill/Zuffa LLC)
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