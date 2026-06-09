UFC relembra vitória avassaladora de Maurício Ruffy na estreia
Paulistano, de 29 anos, é um dos principais nomes do peso-leve
Com quatro vitórias (três delas por nocaute) em cinco lutas na principal organização de MMA do planeta, o paulistano Maurício Ruffy, de 29 anos, será um dos três brasileiros em ação no próximo domingo. O nono colocado do peso-leve terá pela frente o anfitrião Michael Chandler no UFC Casa Branca.
➡️ Poatan vira nova cara do UFC em promoção na Casa Branca
➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
➡️ Recorde de Poatan e dois cinturões em jogo marcam UFC Casa Branca
Nesta terça-feira, o nocaute de estreia de Ruffy no octógono foi relembrado em uma postagem nas redes sociais. O adversário foi o Jamie Mullarkey, nocauteado logo no round de abertura.
➡️Brasileiro sobe seis posições o ranking do UFC: Veja lista
➡️ Poatan tem a receita para derrotar Cane no UFC Casa Branca
➡️ Campeão do UFC busca bater mesmo feito de Alex Poatan
Desde então, o paulistano venceu James Llontop, por decisão unânime, e King Green, nocauteado no primeiro round. Já sua única derrota foi na sequência, ao ser finalizado por Benoite Saint Denis no segundo round.
Já em 31 de janeiro de 2026, Ruffy (que coleciona três bônus por 'Performance da Noite') retomou o caminho dos nocautes, ao derrotar Rafael Fiziev no segundo round.
No vídeo abaixo, a estreia avassaladora do paulistano de 29 anos no UFC:
No UFC Casa Branca, também conhecido como Freedom 250, os outros dois brasileiros que subirão ao octógono serão: Alex Poatan (rival de Ciryl Gane) e Diego Lopes (que enfrenta Steve Garcia).
FICHA TÉCNICA
UFC Freedom 250
📆 Data: 14 de junho de 2025
⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Completo - 21h
Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje
Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane
Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi
Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler
Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus
Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia
🥊 Aposte em Alex Poatan no UFC
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre