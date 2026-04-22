Acompanhar todos os jogos do próprio time pode ser um desafio em um país de dimensões continentais como o Brasil. Nos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), porém, metade das 16 equipes classificadas terá a vantagem de estrear sem sair do próprio estado. Além de reduzir custos e desgaste com viagens, essa condição pode se tornar um trunfo importante ao garantir maior presença da torcida nas arquibancadas.

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Da Paraíba ao Rio Grande do Sul, seis estados diferentes serão representados nas oitavas de final do NBB. Apesar disso, destaca-se a quantidade de equipes de São Paulo com oito entre os 16 melhores da temporada regular. Minas Gerais e Rio de Janeiro fecham o "pódio" com dois clubes em cada.

Disputas perto de casa

Na parte de cima da tabela, Pinheiros (2º) e Minas (3º) recebem Rio Claro (15º) e Cruzeiro (14º), respectivamente, na abertura dos playoffs. Quando a série se desloca para a casa dos adversários, porém, as viagens seguem curtas. Os confrontos permanecem dentro de São Paulo e de Minas Gerais.

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O mesmo se repete em outros dois confrontos: Paulistano x Bauru e São José x Mogi. Embora representem cidades distintas, as quatro equipes são do estado de São Paulo, o que encurta deslocamentos, facilita a logística e tende a ampliar a presença de torcedores nas arquibancadas ao longo da série.

Todos confrontos dos playoffs do NBB e suas cidades

Franca (1º) x Botafogo (16º) - São Paulo e Rio de Janeiro

Pinheiros (2º) x Rio Claro (15º) - São Paulo

Minas (3º) x Cruzeiro (14º) - Minas Gerais

Brasília (4º) x Caxias do Sul (13º) - Distrito Federal e Rio Grande do Sul

Flamengo (5º) x União Corinthians (12º) - Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul

Corinthians (6º) x Unifacisa (11º) - São Paulo e Paraíba

Paulistano (7º) x Bauru Basket (10º) - São Paulo

São José (8º) x Mogi (9º) - São Paulo

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➡️ Histórico recente e classificação apontam NBB sem zebras nos playoffs

Histórico recente dos duelos regionais

Pinheiros (2º) x Rio Claro (15º)

Em um raciocínio parecia com o confronto acima, a série entre Pinheiros e Rio Claro coloca a frente o segundo melhor ataque (+425) e o segundo pior ataque (-255) dos classificados. A equipe da capital tem também a vantagem no confronto direto na temporada. Embora a vitória, por 88 a 86, tenha sido no detalhe durante o primeiro turno, o segundo jogo foi dominado pelo time de Gustavinho, que venceu por 93 a 65.

O técnico, inclusive, busca conquistar o primeiro título com a equipe já em sua temporada de estreia. Após bater na trave na Copa Super 8, o Pinheiros precisa retomar o alto nível apresentado no início da fase regular, quando se destacou na liderança do NBB.

Minas (3º) x Cruzeiro (14º)

A primeira vez deste clássico mineiro no NBB aconteceu na atual temporada e terminou com o Minas na frente nas duas oportunidades. No primeiro turno, a vitória foi confirmada por 84 a 76 e, no duelo seguinte, um triunfo por 101 a 88 selou a vantagem do terceiro colocado sobre o Cruzeiro.

Vale destacar que ambas as equipes ficaram com o vice na última temporada – no NBB e na Liga Ouro. De um lado, o Minas saiu na frente, mas teve o sonho do título inédito encerrado pelo Franca que venceu três jogos consecutivas e levou a melhor na série decisiva. Do outro, o Cruzeiro foi superado pelo Osasco por 3 a 2, também de virada.

Paulistano (7º) x Bauru (10º)

O confronto entre Paulistano e Bauru reúne duas equipes com campanhas sólidas e números relativamente próximos na tabela. E, apesar da diferença na tabela, o confronto passa longe de ser tranquilo. O Paulistano levou a melhor nas duas oportunidades, o que, nesse caso, não é sinônimo de domínio.

No primeiro turno, a vitória veio em um jogo de poucos pontos, por 66 a 59. Já no segundo encontro, após abrir larga vantagem, a equipe paulista viu o Bauru reagir e empatar nos segundos finais, antes de garantir o triunfo em uma bola decisiva no estouro do cronômetro.

São José (8º) x Mogi (9º)

O duelo entre São José e Mogi é, ao menos no papel, o mais equilibrado desta fase dos playoffs. Separados por apenas uma vitória na classificação, a classificação reflete bem o que foi visto ao longo da temporada.

Na temporada regular, cada equipe venceu uma vez. No primeiro turno, o São José superou um início ruim para buscar a virada e vencer com autoridade. Já no segundo confronto, jogando em casa, o Mogi respondeu e igualou o histórico, consolidando o equilíbrio que marca o confronto.

David Sloan em ação no Pinheiros x Paulistano pela Copa Super 8 (Foto: RICARDO BUFOLIN / ECP)

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